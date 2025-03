FCA gibt Sturmtalent Mauro Hämmerle langfristigen Vertrag

Der FC Augsburg gibt einem weiteren Talent einen langfristigen Vertrag: Der 17-jährige Österreicher Mauro Hämmerle soll länger beim Fußball-Bundesligisten bleiben. Sportdirektor Marinko Jurendic begründet diesen Schritt in einer Mitteilung des Vereins: „Mauro Hämmerle hat in den vergangenen Monaten sehr gute Entwicklungsschritte hingelegt und seine offensiven Qualitäten auch in der U19 unter Beweis gestellt.“

Der 17-jährige Österreicher war im November 2023 von der AKA Vorarlberg zum FCA gewechselt. In acht Pflichtspielen für die U17 hatte er in der vergangenen Saison fünf Tore geschossen und war auch schon zwei Mal für die U19 zum Einsatz gekommen. Die Hinrunde der laufenden Spielzeit bestritt der österreichische Junioren-Nationalspieler mit der FCA-U19. In der Vorrunde der U19-DFB-Nachwuchsliga absolvierte er 13 von 14 Partien und erzielte dabei zehn Tore.

Seit Winter trainiert Mauro Hämmerle mit der U23 des FCA

Die Wintervorbereitung machte der Offensivspieler bereits mit der U23 mit und stand in den vergangenen beiden Regionalliga-Spielen jeweils in der Startelf. Über Einsätze in der ältesten Ausbildungsmannschaft soll der Linksfuß frühzeitig an den Männerfußball herangeführt werden. „Um ihn auf möglichst hohem Niveau weiterzuentwickeln und an den Erwachsenenfußball heranzuführen, wurde er bereits im Winter in die U23 befördert. Mit viel Spielzeit in der Regionalliga und gezielter individueller Förderung in unserem Talentmanagement wollen wir Mauro auf den Profifußball vorbereiten“, erklärt Jurendic.

Zudem kann Hämmerle insgesamt 20 Einsätze für die Nachwuchsmannschaften des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) vorweisen und kommt dabei auf vier Tore. Mit der U17 des ÖFB nahm er im vergangenen Sommer an der U17-Europameisterschaft auf Zypern teil. Zum Erreichen des Viertelfinales steuerte er einen Treffer bei. Hämmerle sieht sich selbst beim FCA auf dem richtigen Weg. Seine Entwicklung in der U17, U19 und dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) stellt ihn zufrieden: „Es macht mich stolz, dass der FCA auf mich setzt und mich fördert.“ (AZ)