Sky-Experte Dietmar Hamann setzt auf den FCA als Absteiger

Er kann es einfach nicht lassen: Erneut hat Sky-Experte Dietmar Hamann den FC Augsburg als einen der Absteiger getippt. Das ist aber ein gutes Zeichen.

Es ist schon fast ein running gag: Wenn es im Vorfeld einer Bundesliga-Saison um Prognosen geht, kommt der FC Augsburg bei Dietmar Hamann nicht gut weg. Vor nahezu jeder Spielzeit sieht der ehemalige Spieler des FC Bayern und des FC Liverpool und jetzige Experte bei Sportsender Sky den FCA auf einem Abstiegsplatz. Da bildet auch dieses Jahr keine Ausnahme: Bei einer Saisonanalyse seines Senders antwortete Hamann auf die Frage nach möglichen Absteigern: "Ich glaube, dass es Augsburg oder Bochum erwischen wird, wenn nicht sogar beide Mannschaften."

Die Konkurrenz ist nach Ansicht des ehemaligen Nationalspielers einfach zu stark. Vor allem die Qualität der Aufsteiger könnte diesmal dem FCA zum Verhängnis werden: "Schalke kann im Zusammenspiel mit den Fans eine Wucht erzeugen, genauso wie Bremen. Das sind beides einfach Bundesliga-Teams."

Dietmar Hamann: "Tradition, dass der FCA meine Erwartungen übertrifft"

Ein zwingend schlechtes Zeichen muss es aber nicht sein, wenn der 48-Jährige den FCA in Abstiegsnot sieht. Denn wie bereits erwähnt, ist das in jedem Jahr so - und bekanntlich schafften es die Augsburger stets, diese Prognose zu widerlegen. Das sieht auch Hamann selbst sportlich, wie er kürzlich in einem Interview mit unserer Redaktion sagte: "Dass der FC Augsburg meine Erwartungen übertrifft, hat ja mittlerweile gute Tradition." Vor einem Jahr schickten ihm FCA-Keeper Rafal Gikiewiecz und Florian Niederlechner nach dem Klassenerhalt ein witziges Video geschickt, in dem sie seine Abstiegsprognose auf die Schippe nahmen.

Hamann sieht gewissermaßen seinen Anteil am FCA-Klassenerhalt darin begründet: "Wenn meine Prognosen immer dazu führen, dass sie für den FCA eine Motivation sind, es besser zu machen, ist das doch klasse. Sie schaffen es immer wieder, sich zu retten. Aber einer muss eben 16. werden."

Muss noch vor dem Liga-Start auf einen seiner Hochkaräter verzichten: BVB-Coach Edin Terzic. Foto: Marco Steinbrenner, dpa

Den BVB sieht Hamann als Meisterschaftskandidaten

Ohnehin sollte Dietmar Hamann auf seine Vorhersagen besser kein Geld setzen - zumindest dann, wenn es um die Meistervorhersagen der vergangenen Spielzeiten ging. Da sah der Champions-League-Sieger (2003 mit Liverpool) oft Borussia Dortmund vor dem FC Bayern - und lag dort ebenso wie beim FCA falsch. Auch diesmal tippte der Ex-Nationalspieler darauf, dass der BVB am Ende vor dem FCB steht. Mit einem Lächeln sagte er: "Eine Chance kriegen sie von mir noch."

