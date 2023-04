So funktioniert die Arbeit in einer Scouting-Abteilung

Plus Transfers sind Alltag in der Fußball-Bundesliga. Im Winter war der FC Augsburg da besonders aktiv. Es kann aber lange dauern, bis der Wunschspieler verpflichtet wird.

Stefan Reuter blickt auf den Bildschirm. Groß und breit hängt der an einer Wand. Davor steht ein großer Tisch mit vielen Stühlen. Der Geschäftsführer Sport des FC Augsburg sitzt in einem der Besprechungsräume des Fußball-Bundesligisten. Hier werden wichtige Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel, welche Spieler verpflichtet werden sollen. Der Weg dahin kann weit sein. Es braucht viele Gespräche und Diskussionen. Und vor allem intensives Videostudium.

Ein Trainer hat bestimmte Vorstellungen. Von seinem System und seiner Taktik. Und von den Spielern, die ihm dabei helfen sollen. Enrico Maaßen ist im Sommer nach Augsburg gekommen. Ein junger Trainer, der gerne mit jungen Spielern arbeitet. Ganz hatte der Kader zu Saisonbeginn nicht seinen Erwartungen entsprochen. Im Winter wurde das geändert, die Augsburger waren das aktivste Bundesliga-Team auf dem Transfermarkt mit sieben Neuzugängen. Alle jung, alle talentiert. Und viele von ihnen noch weitgehend unbekannt. Um solche Spieler zu finden, braucht es eine gute Scoutingabteilung. Doch wie arbeitet die eigentlich?