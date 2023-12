FC Augsburg

18:08 Uhr

So geht der FCA-Trainer mit der ersten Niederlage um

Plus Bislang hatte Jess Thorup in Augsburg erfolgreiche Wochen erlebt, am Samstag gab es den ersten Rückschlag. An seiner unaufgeregten Herangehensweise ändert das nichts.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Jess Thorup hatte sich schnell wieder beruhigt. Im Spiel war er noch aufgeregt gewesen, den Trainer des FC Augsburg hatten mehrere Szenen verärgert. Seine eigenen Spieler hatten beim 0:2 in Bremen schwächer agiert als in den Wochen zuvor. Hinzu kamen Begleitumstände, die vor dem ersten Gegentreffer von Schiedsrichter Sascha Stegemann zu verantworten waren, beim zweiten von den Augsburger Verantwortlichen. Sie wollten einen Wechsel vollziehen, hatten dafür aber offenbar weder das Okay des vierten Offiziellen noch das des Hauptschiedsrichters. Während Bremen also weiterspielte und ein Tor erzielte, hielten sich mehrere Augsburger am Spielfeldrand auf. Ein fataler Irrtum mit Folgen.

Thorup wütete zunächst, was ihm eine Gelbe Karte einbrachte. Nach Schlusspfiff war er aber wieder gewohnt ruhig. Er übernahm die Verantwortung für das Wechsel-Chaos und suchte die Gründe für die Niederlage eher in der eigenen Leistung als beim Schiedsrichter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen