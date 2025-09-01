FC Augsburg: So geht es dem verletzten Robin Fellhauer

Es waren erschreckende Szenen. In der Nachspielzeit hatte Bayern Münchens Sacha Boye Augsburgs Robin Fellhauer heftig am Kopf getroffen. Der FCA-Spieler sank reglos zu Boden, sofort eilten Sanitäter und Ärzte herbei. Sie legten Fellhauer eine Halskrause um und brachten ihn mit einer Trage vom Platz. Im zuvor so lauten Stadion war es schnell still geworden. Kurze Zeit später war die Partie beendet, der FC Bayern hatte 3:2 gewonnen. Viele Gedanken aber waren sofort bei Fellhauer.
„Ich war sehr mitgenommen. Vor allem, wenn du die Familie in der Kabine siehst. Die Mutter heult, die Geschwister heulen. Es ist krass, wie er daliegt“, sagte FCA-Trainer Sandro Wagner. „Ich hoffe, dass er nur eine Gehirnerschütterung hat“, so der Augsburger Trainer weiter.
Die erste Diagnose aus dem Uniklinikum in Augsburg, in das Fellhauer am Samstagabend gebracht wurde, ließ diese Hoffnung zu. Und bestätigte sich im Laufe der Nacht. Fellhauer wurde am frühen Sonntagmorgen wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Er zog sich eine schwere Gehirnerschütterung und kleinere Frakturen im Gesicht zu, die nicht operiert werden mussten. Er wird wohl einige Wochen ausfallen. Fellhauer hatte dennoch Glück im Unglück. Wagner sprach in der Pressekonferenz von „drei bis vier Wochen“, die Fellhauer fehlen wird. Das könnte sich bestätigen.
Auch Wolf und Giannoulis sind verletzt
Er war nicht der einzige Verletzte der Augsburger an diesem Abend. Marius Wolf musste mit Kniebeschwerden ausgewechselt werden, bei Dimitrios Giannoulis zwickte der Oberschenkel. Die Untersuchungen in den nächsten Tagen werden zeigen, wie lange die jeweiligen Akteure ausfallen. Jetzt steht erst einmal die Länderspielpause an, in der die Augsburger am Mittwoch (17 Uhr) ein Testspiel in Schwabmünchen gegen Fürth bestreiten.
Wagner war nach dem Zusammenprall zwischen Boey und Fellhauer zunächst an der Seitenlinie sehr aufgebracht. „Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, war ein kurzes Sorry“, sagte der Augsburger Trainer, der ein brutales Foul gesehen hatte. Boey ging zunächst nicht zu Fellhauer, um sich zu entschuldigen. Erst als ihn sein Mitspieler Joshua Kimmich darauf aufmerksam gemacht hatte, führte sein Weg zu dem verletzten Augsburger. Auch in der Kabine, in die Fellhauer zunächst gebracht worden war, sollen die beiden kurz miteinander gesprochen haben.
Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, hatte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll nach seinem Besuch in der Kabine gesagt. Eine Einschätzung, die später aus dem Krankenhaus bestätigt wurde.
Hoffentlich bleiben keine bleibende körperliche Schäden. Gute Besserung.
Zum Glück ist nicht mehr passiert, das sah wirklich schlimm aus. Was im Kopf des Bayernspielers Boey vor sich geht, möchte ich lieber gar nicht wissen.
Es ist die erste Bundesliga, da geht es um viel Geld. Profifussball ist ein Kampfsport geworden Die körperlichen Angriffe, die den Gegner vernichten, werden als "zufällige" Fouls perfekt getarnt. Würde die FIFA auffallend gewalttätige Spieler konsequent disqulifizieren, wäre Fußball wieder ein sauberer, fairer Wettkampf. Man braucht sich nicht zu wundern, wenn wieder einmal der Funken der Gewalt vom Rasen auf die Zuschauer überspringt.
Je mehr es um Geld geht umso mehr wird getrickst und beschissen und die zusätzlichen Wettbewerbe arten langsam in Gladiatorenspiele aus. Seit Jahren kann an beobachten wie Verletzungen dramatisch zunehmen.
Es liegt an den Fußballfans, Strafanzeige wegen schwerer Körperverletzung zu stellen und Druck auf Vereine aufbauen, die notorische Foulspieler aufstellen. Ich bin kein Fußballfan und habe wichtigeres zu tun.
Die besten Genesungswünsche und eine vollständige Genesungswünsche für Robin Fellhauer. Bei dem Gekicke wird der FC-Bayern nicht Meister und das mit Recht.
