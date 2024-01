FC Augsburg

06:25 Uhr

So gut fühlt sich Finn Dahmen als Nummer eins des FCA

Plus Finn Dahmen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und will 2024 Stammkraft im FCA-Tor bleiben. Was er auch schön fände: endlich ein Bundesligaspiel ohne Gegentor.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Die Feiertage und den Jahreswechsel hat Finn Dahmen dazu genutzt, im Kreis der Familie in seiner Heimatregion Mainz-Wiesbaden Weihnachten zu verbringen und einige Freunde zu treffen, für die er schon länger keine Zeit mehr hatte. Als Torhüter, der zur Nummer eins eines Fußball-Bundesligisten gereift ist und nun Woche für Woche bei den Punktspielen des FC Augsburg zwischen den Pfosten steht, bleibt eben nicht mehr viel Zeit für regelmäßige Fahrten nach Hause. Doch wer könnte das besser verstehen als Dahmens ehemalige Schulkameraden, mit denen der heute 25-Jährige einst die Eliteschule des Fußballs in Mainz besuchte und die alle der Traum einte, einmal Fußballprofi zu werden.

Finn Dahmen ist das gelungen. 16 Einsätze in 16 Bundesligapartien bei zwei Trainern untermauern seinen aktuellen Stellenwert im FCA-Gefüge. Und wie sehen das die Kumpels in der Heimat? "Sie freuen sich alle für mich, unterstützen mich sehr und sind auch ab und zu im Stadion", erzählt Finn Dahmen. "Meine Freunde aus der Schule sind ja auch alles Fußballer, die ebenso den Traum hatten, in der Bundesliga zu spielen. Und ich bin der Einzige, der es geschafft hat." Fast scheint er selbst überrascht davon, wie schnell es in den vergangenen Monaten mit seiner Karriere vorangegangen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen