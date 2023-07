FC Augsburg

14:00 Uhr

So könnte die Bundesliga-Startelf beim FCA aussehen

Plus Zwei Testspiele hatte FCA-Trainer Enrico Maaßen für den Samstag terminiert und damit schon einen Einblick in seine Personalplanung gegeben. Eine Analyse.

Von Robert Götz

Das Spiel Ajax Amsterdam begann wie die Feuerwehr mit vier Eckbällen in den ersten zwei Minuten. Doch der FC Augsburg befreite sich, versuchte, wie vom Trainer verlangt, im 4-4-2-System spielerisch Probleme zu lösen. Das Führungstor für den FCA erzielte aber ein Niederländer. Ajax-Torhüter Rulli warf sich in der 41. Minute den Ball selbst ins Tor. Nach dem Wechsel gelang Ajax durch Brobbey (56.) per Foulelfmeter der 1:1-Ausgleich. Doch dann drehte FCA-Neuzugang Sven Michel mit zwei Treffern (69. und 76./FE) das Spiel.

Finn Dahmen Der 25-Jährige kam mit dem Anspruch vom FSV Mainz 05, die neue Nummer eins beim FCA zu werden. Und den untermauerte er mit seiner Leistung gegen Ajax. Zweimal blieb er im 1:1 gegen die Ajax-Angreifer reaktionsschnell Sieger, präsentierte sich auch immer wieder als Anspielstation und verteilte dann die Bälle auch souverän. Anders noch als gegen PSV Eindhoven. So ist er gesetzt.

