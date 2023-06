FC Augsburg

vor 27 Min.

Was nach einem Jahr Maaßen beim FCA von der Euphorie geblieben ist

Plus Enrico Maaßen war mit viel Euphorie vor einem Jahr beim FC Augsburg gestartet. Am Ende zitterte sich seine Mannschaft zum Klassenerhalt. Ein Rückblick auf die Saison.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Der Presseraum war voll. Ungewöhnlich. Oftmals tummeln sich bei Pressekonferenzen des FC Augsburg außerhalb von Spieltagen nur wenige Leute, gerade während und nach der Pandemie. An diesem Tag aber war das anders. Die ersten Worte von Enrico Maaßen sorgten für viel Interesse. Am 20. Juni saß Maaßen erstmals in dem kleinen Raum im Untergeschoss der WWK-Arena, die Stuhlreihen waren gut gefüllt. Neben ihm hatten Stefan Reuter und Dominik Schmitz Platz genommen. Der Geschäftsführer Sport also und der Pressechef. Wenige Tage zuvor, am 8. Juni, hatten die Augsburger die Verpflichtung von Maaßen bekannt gegeben.

FC Augsburg ist Maaßens erste Station in der Bundesliga

Die Vorfreude war an diesem Tag groß. "Den Willen, sich zu verbessern, kann man permanent spüren", sagte Stefan Reuter. Er hatte gute Laune und die Hoffnung, dass nach Jahren biederen Fußballs der FCA wieder begeistert. Vor allem hätte ihn Maaßens intensive Kenntnis über den FCA-Kader beeindruckt. Der neue Trainer selbst versuchte es mit einer Begrüßung, die er aus Dortmund so nicht kannte. "Servus", rief er also in den Raum und fügte an, wie froh er sei, das Amt in Augsburg übernehmen zu dürfen. Es ist seine erste Station in der Bundesliga. Eine Bewährungschance. Eine gute Gelegenheit, sich und sein Wirken auf größerer Bühne als zuletzt in Liga drei mit Borussia Dortmund II zu zeigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen