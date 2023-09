So liefen die Länderspiele der FCA-Profis

Mit ihren Nationalmannschaften kämpfen einige Spieler des FC Augsburg um die Qualifikation für die EM 2024. So liefen die Partien der FCA-Profis.

Einem Wechsel wäre Ruben Vargas in der abgelaufenen Transferphase nicht abgeneigt gewesen. Nach vier Jahren in Diensten des FC Augsburg hätte sich der Schweizer eine Veränderung zu einem anderen Klub vorstellen können. Den nächsten Schritt in der Karriere machen – wie es etwa Mergim Berisha mit dem Wechsel zur TSG Hoffenheim beabsichtigte. Letztlich kam für Vargas nicht jenes Angebot, das den FCA und den Spieler vollends überzeugte. Mindestens bis Winter wird Vargas folglich in Augsburg bleiben und sich in Liga- und Länderspielen empfehlen.

Nationalspieler des FC Augsburg: Mehrere FCA-Profis waren im Einsatz

Derzeit weilt der 25-Jährige bei der Nationalmannschaft, die sich für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifizieren möchte. Vargas stand unter Trainer Murat Yakin in der Anfangsformation gegen den Kosovo, blieb allerdings ohne Torbeteiligung. Die Schweizer gingen zwei Mal in Führung durch Treffer von Freuler (14.) und Rramhmani (79.), kassierten aber jeweils den Ausgleich. Zumindest behielt Vargas mit seinem Team die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe I. Mit dem erwartbaren Erfolg gegen den Tabellenletzten Andorra käme die Schweiz der EM-Teilnahme näher (Dienstag, 20.45 Uhr).

Mehr Mühe als erwartet hatte FCA-Kapitän Ermedin Demirovic mit seiner Nationalmannschaft gegen das punktlose Liechtenstein. 2:1 siegte Bosnien-Herzegowina und wahrte zumindest die Chance, sich noch für das Endturnier in Deutschland zu qualifizieren. Demirovic bekleidete den linken Offensivflügel und wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt. Nach dem Treffer von Dzeko (3.) und einem Eigentor (18.) steuerte der Favorit auf einen souveränen Sieg zu, doch nach dem Anschlusstor von Wolfinger (21.) zitterten sich Demirovic und seine Kollegen zum Pflichterfolg. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Platz zwei vor dem Spiel gegen Island (Montag, 20.45 Uhr).

Torhüter Tomas Koubek bei der Nationalmannschaft in gewohnter Rolle

Hoffnungen auf eine Turnierteilnahme in seiner aktuellen Wahlheimat darf sich ebenso noch Tomas Koubek machen. In der tschechischen Nationalmannschaft kommt er wie beim FCA nicht über die Rolle eines Ersatzmanns hinaus. Während des 1:1-Unentschieden gegen Albanien und in Ungarn saß der 31-Jährige auf der Bank. Mit acht Punkten und einem Spiel Rückstand belegt Tschechien Rang zwei in Gruppe E.

Tomas Koubek bekleidet auch in der tschechischen Nationalmannschaft die Rolle des Ersatzmanns. Foto: Klaus Rainer Krieger (Archivbild)

Mit der deutschen U19-Auswahl stand Mert Kömür bei einem Testspiel gegen England auf dem Platz – und erzielte in der 18. Minute den Treffer des Tages. Am Dienstag (11 Uhr) trifft Kömür mit dem DFB-Team im Rahmen des Lehrgangs in Oliva Nova (Spanien) auf die Schweiz. Den deutschen Nachwuchs vertrat auch Tim Breithaupt, der beim 2:0-Sieg der U21 gegen die Ukraine zur Pause eingewechselt wurde. Im Kosovo tritt Breithaupt mit der DFB-Auswahl im Rahmen der EM-Qualifikation an (Dienstag, 19 Uhr). Weitere Partien bestreiten Arne Engels (U21 Belgien) in Kasachstan (Montag, 20 Uhr) und Dion Beljo (U21 Kroatien) auf den Faröer-Inseln (Dienstag, 19 Uhr).

Lesen Sie dazu auch

Transfers, News, Personalien: Sie sind interessiert am schnellen FCA-Update? Dann schauen Sie bei unserem FCA-Ticker vorbei.