So stellt sich der FCA in der Offensive auf

Plus Die Bundesligapause nutzt der FC Augsburg, um an seiner Angriffsschwäche zu arbeiten. Welche Schlüsse Trainer Weinzierl aus dem Testspiel gegen Jahn Regensburg zieht. Kommt ein norwegischer Nationalspieler?

Wenn eine Begegnung 3:3 endet, ergeben sich für einen Trainer stets zwei Blickwinkel. Einerseits kann er über eine lückenhafte Abwehr klagen, andererseits kann er drei eigene Treffer loben. Markus Weinzierl wollte die Gegentore im Testspiel gegen Jahn Regensburg nicht verheimlichen, wusste sie aber einzuordnen. Bei den ersten beiden Toren hatten Reece Oxford sowie Torwart Dominik Klein eine unglückliche Figur abgegeben und der Ausgleich fiel kurz vor Schluss. Dem gegenüber standen drei Treffer, die mit Florian Niederlechner, Ruben Vargas und Michael Gregoritsch allesamt Angreifer erzielt hatten.