vor 51 Min.

So will der FC Augsburg den VfL Bochum auf Distanz halten

Plus Mit einem Sieg würde der FC Augsburg den Abstand auf den VfL Bochum deutlich vergrößern. Doch dem FCA fehlt wohl ein Schlüsselspieler.

Von Robert Götz

Ganz will Enrico Maaßen die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Mergim Berisha am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der WWK-Arena gegen den VfL Bochum auflaufen kann. „Wir müssen sehen, wie er sich beim Abschlusstraining fühlt. Wenn er sich gut fühlen sollte, dann besteht die Chance, dass er zum Einsatz kommt“, sagte der Trainer des FC Augsburg bei der Pressekonferenz am Freitag, um dann noch anzufügen: „Stand jetzt spielt er nicht.“

