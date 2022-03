FC Augsburg

vor 47 Min.

So will Weinzierl den FCA zum Klassenerhalt coachen

Beim Tor des BVB (am Ball Thorgan Hazard) sah Felix Uduokhai (am Boden) unglücklich aus.

Plus Nicht zum ersten Mal hat der Trainer des FC Augsburg seine defensive Ausrichtung verändert. Warum der 47-Jährige im Kampf gegen den Abstieg von seiner geliebten Formation in der Abwehr abrückt.

Von Johannes Graf

Vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund hatte Markus Weinzierl unmissverständlich geäußert, wie sehr ihn die zahlreichen Gegentore störten. Zu naiv, zu weit weg von den Gegenspielern, zu fahrlässig sei das Verhalten seit der kurzen Weihnachtspause. „Gefühlt waren wir schon viel weiter“, hatte Weinzierl erklärt. 15 Treffer hatte der FC Augsburg in sechs Rückrunden-Partien kassiert. Und weil Dortmunds Stärken in der Offensive ruhen, sah sich Weinzierl zum Handeln gezwungen. Seine Reaktion waren einerseits fünf Wechsel, andererseits eine taktische Änderung. Bei gegnerischem Ballbesitz verteidigten nicht mehr vier, sondern fünf Spieler in der Abwehrkette.

