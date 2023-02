FC Augsburg

vor 47 Min.

Wenn ein später Jubel für ganz viel Entspannung sorgt

Plus Der FC Augsburg steuerte gegen Hoffenheim auf ein Remis zu. Bis Fredrik Jensen doch noch ein Tor gelang. Der Ärger über den Schiedsrichter wurde dadurch deutlich geringer.

Von Marco Scheinhof

An Unterhaltungswert mangelt es Rafal Gikiewicz nicht. Der Torwart des FC Augsburg kann deutliche Worte finden wie nach der 1:3-Niederlage in Mainz vor einer Woche. Er kann aber auch entspannt plaudern wie nach dem 1:0-Sieg am Freitagabend gegen 1899 Hoffenheim. Die Stimmungslage hängt immer vom gerade Erlebten ab. Von Erfolg oder Niederlage. Wie das eben so ist bei emotionalen Profisportlern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

