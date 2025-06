„Spannende Möglichkeiten“: Warum der FCA eine Kooperation mit einem Thailand-Klub eingeht

Einen Thailänder hatte der FC Augsburg schon einmal unter Vertrag. Zumindest für drei Jahre in der zweiten Mannschaft. Achitpol Keereerom heißt der 23-Jährige, der mittlerweile für den TSV Schwaben in der Regionalliga kickt. Ein hoffnungsvolles Talent sei er, war die damalige Ansicht. Durchgesetzt hat sich Keereerom beim FCA nicht.

Dennoch geht der Blick des FCA weiter nach Thailand. Im vergangenen Sommer waren im Rahmen des DFL-Projekts „Bundesliga Dream“ ausgewählte Nachwuchsfußballer aus Thailand zu Gast. Sie durften hinter die Kulissen des Profiklubs blicken. Es war der Ausgangspunkt für eine dreijährige Kooperation, die am Mittwoch in Buriram vorgestellt wurde. Die Augsburger arbeiten verstärkt mit dem thailändischen Rekordmeister und -pokalsieger Buriram United F.C. zusammen.

Im Fokus der Kooperation sollen die Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich sowie die Förderung junger Talente stehen. „Wir freuen uns sehr auf die Kooperation mit Buriram United F.C., die für beide Vereine spannende Möglichkeiten bietet“, sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. Pierre Lemmermeyer, Mitglied der Geschäftsleitung beim FCA, ergänzte bei der offiziellen Bekanntgabe der Kooperation in Thailand: „Von der Zusammenarbeit profitieren beide Vereine, da sie Zugang zu neuen Ressourcen, Know-how und internationalen Netzwerken erhalten und sich gegenseitig im Wachstum fördern können.“

FCA-Trainer werden regelmäßig nach Thailand reisen

Die Augsburger betonen jedoch, dass es nicht darum gehe, jetzt in Thailand auf große Talentsuche zu gehen. Vielmehr sollen beide Klubs vom Wissensaustausch im Nachwuchsbereich profitieren. So werden Trainer aus dem Nachwuchsbereich des FCA regelmäßig nach Thailand reisen, ihr Wissen mit den Coaches der Buriram Academy teilen und diese in Workshops weiterbilden. Ausgewählte thailändische Talente erhalten die Möglichkeit, das Nachwuchsleistungszentrum des FCA zu besuchen und an Trainingseinheiten teilzunehmen. Des Weiteren werden Trainer von Buriram United beim FCA hospitieren.

Auch sind Fußballcamps in Zusammenarbeit mit der Buriram Soccer School geplant, die Trainer beider Vereine gemeinsam durchführen. „Diese dreijährige Kooperation wird helfen, unsere jungen talentierten Spieler zu Profis auszubilden. Sie wird das Wissen und die Ausbildung unseres Trainerstabs an der Buriram United Academy verbessern und unsere Fußballstandards anheben. Diese Zusammenarbeit wird eine Brücke zwischen der thailändischen und der deutschen Fußballkultur schlagen“, sagte Chonchanok Chidchob, stellvertretender Geschäftsführer und Fußballdirektor von Buriram United.