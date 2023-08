Spielernoten des FCA: Außer Dahmen überzeugt niemand

Plus Der Torwart erweist sich im Pokalspiel als Verstärkung. Seine Vorderleute dagegen kommen gegen Unterhaching gar nicht in Schwung. Die Einzelkritik.

Der FC Augsburg hatte sich fest vorgenommen, heuer im DFB-Pokal weit zukommen. Doch gegen Unterhaching war bereits in der erste Runde Schluss. Bis auf Neuzugang Finn Dahmen konnte keiner der Akteure überzeugen. Die Einzelkritik:

Benotet werden nur die Akteure, die mindestens 30 Minuten spielten.