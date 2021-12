FC Augsburg

Spielernoten für die Hinrunde: Reece Oxford ist der Überflieger beim FCA

Plus Der Engländer galt als Fehleinkauf, doch seitdem ihn Trainer Weinzierl als Innenverteidiger einsetzt, spielt der kopfballstarke Defensivakteur wie ausgewechselt.

Von Robert Götz

17 Punktspiele sind absolviert, die Vorrunde in der Bundesliga ist beendet. Das Zwischenfazit ist nicht nur tabellarisch mit Platz 15 und 18 Punkten ernüchternd. Auch die Leistung vieler Spieler blieb hinter den Erwartungen zurück. Nur einer machte in seiner Entwicklung einen Riesensprung nach vorne: Reece Oxford. Er ist auch verdientermaßen der notenbeste FCA-Spieler in unserer Bewertung (in Klammern zum Vergleich die Noten des Fachmagazins Kicker).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

