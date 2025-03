Sportdirektor Jurendic plant in der Länderspielpause schon die Zukunft

Sportdirektor Marinko Jurendic neigt nicht zu Überschwang – weder im Positiven noch im Negativen. Stets wirkt der Schweizer, dem Ruf seiner Landsmänner entsprechend, ruhig und besonnen. Analysiert, zieht Schlüsse, verzichtet auf vollmundige Aussagen. Daran haben die jüngsten Erfolge nichts geändert, die dem FC Augsburg Bestmarken bescheren. Seit zehn Ligaspielen ist die Mannschaft von Trainer Jess Thorup in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Lediglich der FC Bayern München (20) hat in der Rückrunde mehr Punkte als der FCA (19) geholt. In einer Statistik ist Augsburg sogar besser als der schier übermächtige Konkurrent aus München: Als einziger Klub ist der FCA in dieser Zeitspanne ungeschlagen.

