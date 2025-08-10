Wo Sportdirektor Weber Handlungsbedarf sieht

Weiterhin sieht sich Sportdirektor Benjamin Weber in der Rolle des Beobachters. Um Erkenntnisse zu gewinnen, sich eine Meinung zu bilden und Schlüsse zu ziehen. Dafür suchte er sich während der letzten beiden Testspiele passende Orte aus. Gegen Pisa SC (2:2) beäugte er das Treiben auf dem Rasen aus einem geöffneten Fenster des Nachwuchsleistungszentrums, gegen Sunderland AFC (0:1) saß er auf den Plätzen vor der FCA-Loge. Neben ihm Geschäftsführer Michael Ströll, Präsident Markus Krapf und Kaderplaner Marc Lettau. Weber, 42, ist erst seit rund zwei Wochen beim FC Augsburg in leitender Funktion. Er hat folglich die Hälfte der Sommervorbereitung mit seinem neuen Klub nicht vor Ort miterlebt. Befand sich nicht im innersten Kreis, hatte keine Tuchfühlung zum Team.

