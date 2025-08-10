Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
FC Augsburg
Icon Pfeil nach unten

FC Augsburg: Sportdirektor Weber plant Neuzugänge nach ernüchterndem Testspiel

FC Augsburg

Wo Sportdirektor Weber Handlungsbedarf sieht

Die Generalprobe gegen Sunderland AFC verläuft für den FC Augsburg ernüchternd. So steht Sportdirektor Benjamin Weber jetzt zu weiteren Neuzugängen.
Von Johannes Graf
    • |
    • |
    • |
    Benjamin Weber wird in den nächsten Tagen noch Anpassungen am Kader des FC Augsburg vornehmen.
    Benjamin Weber wird in den nächsten Tagen noch Anpassungen am Kader des FC Augsburg vornehmen. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Weiterhin sieht sich Sportdirektor Benjamin Weber in der Rolle des Beobachters. Um Erkenntnisse zu gewinnen, sich eine Meinung zu bilden und Schlüsse zu ziehen. Dafür suchte er sich während der letzten beiden Testspiele passende Orte aus. Gegen Pisa SC (2:2) beäugte er das Treiben auf dem Rasen aus einem geöffneten Fenster des Nachwuchsleistungszentrums, gegen Sunderland AFC (0:1) saß er auf den Plätzen vor der FCA-Loge. Neben ihm Geschäftsführer Michael Ströll, Präsident Markus Krapf und Kaderplaner Marc Lettau. Weber, 42, ist erst seit rund zwei Wochen beim FC Augsburg in leitender Funktion. Er hat folglich die Hälfte der Sommervorbereitung mit seinem neuen Klub nicht vor Ort miterlebt. Befand sich nicht im innersten Kreis, hatte keine Tuchfühlung zum Team.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden