Der FCA startet in eine Ära voller Veränderungen

Mit gemischten Gefühlen hatte der FC Augsburg die vergangene Saison in der Fußball-Bundesliga beendet. Einerseits hatte der Klub interne Rekorde aufgestellt und vorzeitig den Ligaverbleib gesichert, andererseits hatte er sich mit fünf Niederlagen in Serie und letztlich einem zweistelligen Tabellenplatz in die Sommerpause verabschiedet. Die kommende Saison wird aus Augsburger Sicht in vielerlei Hinsicht spannend.

Seit einem Jahr ist Marinko Jurendic Sportdirektor. Verwalter oder Gestalter?

Zunächst arbeitete sich der smarte Schweizer an den Altlasten seines Vorgängers ab. Beginnend beim Trainerteam, endend bei strukturellen Veränderungen in der Nachwuchsarbeit und im Scouting. Gegenüber Stefan Reuter, der zugleich Geschäftsführer war, geht Jurendic seine Arbeit bedeutend analytischer an, lässt sich weniger von Emotionen und Bauchgefühlen leiten, sondern von Zahlen, Daten und Fakten. Das Übergangsjahr ist vorbei, in dieser Transferperiode wird der 46-Jährige vom Verwalter zu Gestalter. Muss sich folglich am Kader und der Entwicklung messen lassen.

Bis zu 26 Millionen Euro kann der Rekordtransfer von Ermedin Demirovic zum VfB Stuttgart in die Kasse spülen. Warum hat der Deal intern und extern Signalwirkung?

Sportlich wird der Abgang von Demirovic schmerzen, 15 Tore und zehn Vorlagen sind kaum zu ersetzen. Letztlich war der Transfer unausweichlich. Demirovic hatte innerhalb einer Saison seinen Marktwert extrem gesteigert und wollte wechseln. Der FCA bewies damit, als Sprungbrett dienen zu können. Das Beispiel zeigt: Über Augsburg kann ein Profi in der Champions League landen. Der Transfer dient auf dem Spielermarkt dem Image eines attraktiven Arbeitgebers. Nicht zu vergessen: der wirtschaftliche Wert. Kleinere Bundesliga-Klubs wie der FCA sind auf Transfereinnahmen mehr als andere angewiesen.

Im Kader des FCA ist reichlich Bewegung. Sind bereits alle Baustellen geschlossen?

Die Umbauten sind immens, mindestens die Hälfte der Stammelf wird neu besetzt werden. Namhafte Abwehrspieler wie Wolf oder Schlotterbeck sind dabei, zugleich unbekannte Stürmer wie Mounié oder Essende. Teils ging der Klub ins Risiko. Hatte Spieler bereits verpflichtet, ohne zugleich Transfererlöse zu generieren. Demirovic wird nicht der letzte Abgang sein, für angestrebte Verkäufe von Ruben Vargas und Felix Uduokhai sollen weitere 15 Millionen Euro erwirtschaftet werden.

Welche Rolle nimmt Trainer Jess Thorup ein, der seine erste Sommervorbereitung in Augsburg leitet?

Größte Stärke des sympathischen Dänen ist seine unaufgeregte, besonnene Art. Stoisch reagiert er auf Widerstände, Probleme lächelt der 54-Jährige weg. Die Vorbereitung kann ihm bislang nicht gefallen. Während der Trainingslager-Reise nach Südafrika musste er wegen Einreise-Problemen durchwegs auf Torhüter Nediljko Labrovic und Kristijan Jakic, den Fixpunkt im defensiven Mittelfeld, verzichten. Nicht wirklich überzeugend waren zudem die bisherigen Testspiele, in denen die Mannschaft teils Grundlegendes vermissen ließ. Die Generalprobe gegen Olympique Marseille ging daneben. Jüngere Trainer, etwa Vorgänger Enrico Maaßen, würden unruhig werden. Thorup strahlt Ruhe aus.

Abstiegskampf oder Europa League? Wohin fährt die Wilde 13 im 14. Jahr Bundesliga?

Gleich das Auftaktprogramm birgt Chancen und Risiken. In den ersten vier Partien spielt der FCA dreimal zu Hause, trifft auf Bremen, Heidenheim, St. Pauli und Mainz. Schon nach den ersten vier Partien könnte sich folglich eine Richtung abzeichnen. Ein Ausreißer nach oben scheint ebenso möglich wie Bangen bis zum Saisonende. Wirklich schwer einzuschätzen ist die Leistungsstärke der Mannschaft nach den umfangreichen Veränderungen. Augsburg hat etliche Neuzugänge verpflichtet, die in ausländischen Ligen spielten. Entscheidend wird sein, wie schnell sie sich akklimatisieren und ins Mannschaftsgefüge einpassen.