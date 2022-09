Startelf-Einsatz möglich: Beendet Berisha die Torflaute des FCA?

Um die Torflaute des FCA zu beenden, setzt Trainer Enrico Maaßen auf drei Dinge: mehr Zielstrebigkeit, weniger Ballverluste und einen talentierten Neuzugang.

Das Transferfenster ist endgültig geschlossen, Ricardo Pepi schon im niederländischen Groningen und Neu-Stürmer Mergim Berisha bereit, beim FC Augsburg wieder für Aufbruchstimmung zu sorgen. Diese nämlich ist nach nur einem Sieg in den ersten vier Spieltagen der Bundesliga gewaltig verflogen. Vor dem Kellerduell am Sonntag mit Hertha BSC Berlin spricht FCA-Trainer Enrico Maaßen über...

… die Leihe von Ricardo Pepi: Bei ihm war sein eigener Wunsch ausschlaggebend, sich eine Chance auf die WM zu wahren und viel Spielpraxis zu bekommen. Dann kam die Möglichkeit mit Groningen. Sie haben einen deutschen Trainer, sind in einer Liga, die gerade auch für junge Spieler gut ist, um regelmäßig zu spielen und sich gut zu entwickeln, weil sie nicht ganz so physisch ist wie die Bundesliga. Ich glaube, dass er dort viel Spielzeit und Selbstvertrauen bekommt. Das Wichtigste ist, einen schlauen Weg einzuschlagen. Es bringt ihm nichts, bei uns zu sein, wenn er merkt, dass es ihm schwerfällt. Er ist ein sehr junger Kerl. Er hat sich ordentlich entwickelt und den Startelf-Einsatz in Hoffenheim nicht geschenkt bekommen. Das ist jetzt ein guter Schritt für ihn, genauso wie für unsere anderen beiden Leihen, die in eine erste Liga gehen (Henri Koudossou zu Austria Lustenau und Maurice Malone zum Wolfsberger AC, jeweils in die österreichische Bundesliga).

… die abgelaufene Transferperiode im Allgemeinen: Ich denke, mit Mergim Berisha haben wir uns noch einmal verstärkt. Wir sind zufrieden. Wir wissen jetzt: Das ist der finale Kader. Wir werden zusammenrücken. Das haben wir von vornherein gesagt, dass das jetzt in der Phase wichtig ist. Es gibt aber auch Chancen für die Jungs, die jetzt ins kalte Wasser geschmissen werden, sich zu entwickeln. Das birgt Risiken, klar. Aber wir haben uns gemeinsam für diesen Schritt entschieden. Und ich glaube, wenn die Verletzten irgendwann zurückkommen, haben wir eine sehr gute Kadergröße. Die Jungs sind ein eingeschworener Haufen. Sicher hätten wir aus den letzten Spielen ein, zwei Punkte mehr gehabt. Aber wir haben das sehr kritisch aufgearbeitet. Wir müssen uns mehr Tormöglichkeiten erspielen, müssen wuchtiger und zielstrebiger sein.

… die Erwartungen an Mergim Berisha und ein mögliches Startelf-Debüt: Er ist ein sehr abschlussstarker Spieler, hat Qualitäten bei Standards, ist sehr schlau – bei den Laufwegen, im Umschalten, auch im eigenen Ballbesitz –, bringt eine gute Körperlichkeit mit. Ich glaube, dass er unser Spiel bereichern wird. Auch wenn er bei Fenerbahce nicht ganz so viel Spielzeit hatte, hat er im ersten Einsatz nach Einwechslung auch noch getroffen. Er ist im Kader und ein Startelf-Kandidat.

… die Personaldichte im Sturm: Wir haben sechs mögliche Spieler: Fredrik Jensen, Ruben Vargas, André Hahn, Florian Niederlechner, Mergim Berisha und Ermedin Demirovic. Ich glaube, dass die Jungs genügend Qualität haben, viele Tore zu schießen und, dass wir auch erfolgreich Fußball spielen können. Klar, im Moment ist der Punkt, dass wir uns nicht genügend Torchancen erspielen. Aber das liegt nicht nur an den Stürmern. Ich bin guter Dinge, dass wir in der Offensive gut aufgestellt sind.

… konkrete Dinge, die im Angriff besser werden müssen: Insbesondere, wenn es Richtung Tor geht, brauchen wir mehr Ruhe. Gerade nach Ballgewinn hatten wir im letzten Spiel wieder schnelle Ballverluste. Das ist tödlich. Das darf uns nicht passieren. Da brauchen wir mehr Qualität. Es gibt eben Momente, in denen du nicht immer nach vorne spielen kannst. Da musst du mal im Ballbesitz bleiben. Und andererseits gibt es die Momente, wo du hart nach vorne gehen musst. Da haben wir schon daran gearbeitet, dass wir schneller und zielstrebiger Richtung Strafraum kommen und den Gegner dort auch mal festsetzen.

… den kommenden Gegner Hertha BSC: Das wird eine sehr harte Arbeit. Klar geht es zunächst immer darum, erst einmal die Null irgendwo zu halten. Aber wenn das Spiel am Ende 3:2 ausgeht, bin ich auch zufrieden. Wir werden weiter zielstrebig Richtung Strafraum spielen. Wir wissen auch, dass wir uns gerade nach Ballverlusten gut verhalten müssen. Die Hertha hat drei wirklich schnelle Jungs vorne. Da müssen wir die eigenen Angriffe sorgsam absichern und im Optimalfall nicht ganz so viele Bälle einfach verlieren.

… die Personallage beim FC Augsburg: Bei Fredrik Jensen müssen wir mal schauen. Er konnte bisher nur dosiert trainieren. Bei einer Kopfverletzung darf man ihn nicht zu schnell wieder ins Training nehmen. Das wird eng. Frederik Winther braucht noch zwei, drei Wochen. André Hahn hat wieder voll trainiert. Er wird auf jeden Fall dabei sein. Dasselbe bei Robert Gumny. Er ist einsatzbereit. Alle anderen Verletztenstände sind so, wie sie auch schon in der letzten Woche waren.

… einen möglichen Startelf-Ersatz für Fredrik Jensen: Wir haben ein paar Möglichkeiten. Aber die werden wir jetzt natürlich nicht verraten. Wir können da einen offensiven, aber auch einen defensiv orientierten Spieler hinstellen. Es kann sein, dass wir die Systematik ein Stück weit verändern.

… das Fitnesslevel von Julian Baumgartlinger: Man merkt: Er ist voll angekommen. Die Beine sind hin und wieder schon noch ein bisschen schwer, was gerade nach erst drei Trainingswochen normal ist. Er ist auf einem guten Weg, aber braucht noch ein bisschen Zeit.