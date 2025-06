FCA-Trainer Sandro Wagner feiert sein Bundesligadebüt in Freiburg

Mit dem Training hat der FC Augsburg noch nicht begonnen, doch die personellen und organisatorischen Planungen schreiten voran. Am Freitag gab der Fußball-Bundesligist weitreichende Entscheidungen im sportlichen Bereich bekannt. Benjamin Weber wird künftig als Sportdirektor die Gesamtverantwortung tragen, eine Ebene unter ihm werden Manuel Baum (Leiter Entwicklung und Fußballinnovation), Marc Lettau (Kaderplaner) und Julian Baumgartlinger (Koordinator Lizenzspielerabteilung) ihre Expertise einbringen. Sie alle zusammen sollen mit Cheftrainer Sandro Wagner dafür sorgen, dass der FCA sich weiterentwickelt.

Um sich den Optimismus und die Aufbruchstimmung zu bewahren, um sich auf dem richtigen Weg zu wähnen, dafür helfen würde ein guter Start in die Saison. Erwartet wird etwa ein Weiterkommen in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. Der FCA reist zum Regionalligisten Hallescher FC (Sonntag, 17. August, 18 Uhr). In der vergangenen Saison drang der FCA bis ins Viertelfinale vor, in dem er gegen den VfB Stuttgart verlor. Ein Erfolg im Pokal würde zudem Selbstvertrauen für das erste Ligaspiel bringen, das der FCA eine Woche nach dem Pokalspiel bestreitet.

Bundesliga-Saison 2025/26: Spiele werden wenige Wochen zuvor genau terminiert

Am Freitag veröffentlichte die Deutsche Fußball-Liga den Spielplan für die kommende Saison. Fest stehen somit die Paarungen. Final terminiert werden die Spiele erst wenige Wochen vor dem jeweiligen Spieltag, meist als Paket von vier bis fünf Spielen. Darin berücksichtigt wird dann, ob eine Mannschaft europäisch oder im DFB-Pokal spielt. Grundsätzlich gilt: Vor und nach internationalen Spielen muss eine mindestens zweitägige Spielpause gewährleistet sein. Zugleich fordern übertragende TV-Sender Anstoßzeiten verteilt auf ein ganzes Wochenende. Klubs wiederum wollen eine faire Verteilgung der Freitags-, Samstags- und Sonntagsspiele.

Der FCA jedenfalls wird mit einem Auswärtsspiel in seine 15. Bundesligasaison gehen. Zu Gast ist er beim SC Freiburg und dessen Trainer Julian Schuster (23./24. August). Gleich am zweiten Spieltag kommt es zu einem Kracher. Dann empfängt der FCA in der WWK-Arena mit dem FC Bayern München den amtierenden Meister (29. bis 31. August). Attraktiv ist für manchen FCA-Fan auch das zweite Auswärtsspiel der Saison, das nach einer Länderspielpause ansteht. Vor diesem reist Augsburg nach Hamburg und spielt beim FC St. Pauli (12. bis 14. September). Schon jetrzt ist klar: Das letzte Spiel der Saison wird der FCA bei Union Berlin bestreiten.

Die Spiele des FC Augsburg in der Bundesligasaison 2025/26

1. Spieltag: SC Freiburg - FC Augsburg (23./24.08.25)

2. Spieltag: FC Augsburg - FC Bayern München (29. - 31.08.25)

3. Spieltag: FC St. Pauli - FC Augsburg (12.-14.09.25)

4. Spieltag: FC Augsburg - FSV Mainz 05 (19.-21.09.25)

5. Spieltag: 1. FC Heidenheim - FCA (26.-28.09.25)

6. Spieltag: FCA - VfL Wolfsburg (3.-5.10.25)

7. Spieltag: 1. FC Köln FC Augsburg (17.-19.10.2025)

8. Spieltag: FC Augsburg - RB Leipzig (24.-26.10.2025)

9. Spieltag: FC Augsburg - Borussia Dortmund (31.10.-02.11.2025)

10. Spieltag: VfB Stuttgart - FC Augsburg (7.-9.11.2025)

11. Spieltag: FC Augsburg - Hamburger SV (21.-23.11.2025)

12. Spieltag: TSG Hoffenheim - FC Augsburg (28.-30.11.2025)

13. Spieltag: FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen (05.-07.12.2025)

14. Spieltag: Eintracht Frankfurt FC Augsburg (12.-14.12.2025)

15. Spieltag: FC Augsburg SV - Werder Bremen (19.-21.12.2025)

16. Spieltag: Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg (09.-11.01.2026)

17. Spieltag: FC Augsburg - 1. FC Union Berlin (13.-15.01.2026)