FCA-Torhüter Finn Dahmen lässt Schüler jubeln

Finn Dahmens Beruf ist es, Tore zu verhindern. An diesem Dienstagmorgen allerdings lässt er einen Ball passieren – und sorgt für riesigen Jubel. Hat er schließlich den Schülerinnen und Schülern einen hausaufgabenfreien Nachmittag beschert. Grundschullehrer Alexander Gal hatte den Ball aus kurzer Distanz versenkt. Hat Dahmen den Ball womöglich absichtlich ins Tor gelassen? Dem Torhüter des FC Augsburg waren schon zuvor die Sympathien zugeflogen. Geduldig hatte er die Fragen der Mädchen und Jungs beantwortet, andächtig hatten diese in der Aula der Herrenbach-Schule auf Holzbänken und Matten den Worten des Fußballprofis gelauscht. Wann er mit dem Fußballspielen begonnen habe? Ob er die Zahl seiner Gegentore im Kopf habe? Wer für ihn die besten Spieler des FCA seien?

Wie jedes Jahr entsandte der Fußball-Bundesligist Spieler und Trainer, um Schulanfänger mit Turnbeuteln zu überraschen. Ein Pflichttermin – Dahmen lässt ihn aber nicht so wirken. Lächelt viel, schreibt Autogramme, macht jeden Spaß mit. Und beweist, dass er Bälle nicht nur fangen, sondern ebenso mit dem Fuß beherrschen kann. Dahmen besiegt Gal, Kreisklassenkicker bei der TSG Augsburg, in einer Ball-Jonglage. Dass er für die Kinder ein Idol ist, sei ihm „ein bisschen unangenehm“, meint der Profi. Schließlich spiele er nur Fußball. „Aber es ist total schön, wenn man sieht, wie glücklich die Kinder sind. Vielleicht denken sie auch die nächsten Tage noch daran. Das macht mich extrem froh.“

FC Augsburg bestreitet drei Spiele in sieben Tagen

Während mancher Grundschüler erinnert, wird Dahmen den Fokus aufs Sportliche lenken. Der 27-Jährige und seine FCA-Kollegen erwartet eine englische Woche mit drei Heimspielen in sieben Tagen. Zwischen den Bundesligapartien gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) und Borussia Dortmund ist das DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten VfL Bochum (Dienstag, 20.45 Uhr) eingebettet. Statt trainiert wird vor allem regeneriert werden. Schlaf und Ernährung bekommen noch mehr Gewicht. Für Spieler von Top-Klubs ist der dreitägige Spielrhythmus Alltag. Auch Dahmen, zweimal hintereinander für die deutsche Nationalmannschaft nominiert, würde gerne die Abstände verkürzen. „Solche Wochen sind einfach cool. Jeder spielt lieber als zu trainieren.“

Ein Traumtor des Supertalents Said El Mala verhinderte beim 1:1 in Köln, dass Dahmen erstmals in dieser Spielzeit in der Liga ohne Gegentreffer blieb. Dennoch sieht er Fortschritte gegenüber der Anfangsphase. „In den letzten zwei Wochen sehe ich uns deutlich stabiler“, betont er. Trainer Sandro Wagner hatte wiederholt die Besetzung seiner Abwehrreihe umgestellt, zweimal in Folge setzte er nun auf Kristijan Jakic, Chrislain Matsima und Noakhai Banks. Auf die häufig wechselnde Besetzung angesprochen, antwortet Dahmen zunächst diplomatisch. Für ihn sei die Umstellung weniger problematisch, weil man „sehr viele, sehr gute Abwehrspieler“ habe. Zugleich weiß er um die Bedeutung von Automatismen und sagt: „Je öfter so eine Kette zusammenspielt, desto klarer werden die Abläufe.“

FCA-Torhüter Finn Dahmen zeigt sich zuversichtlich

Beim Heimsieg gegen Wolfsburg (3:1) und dem Punktgewinn in Köln zeigte der FCA eine aufsteigende Tendenz. Gegen den Tabellenzweiten Leipzig kann das verjüngte Team beweisen, ob es mit seiner aktiven Spielweise einer Spitzenmannschaft gewachsen ist. Dahmen zeigt sich zuversichtlich. Seine Begründung: Gegner, die selbst einen fußballerischen Ansatz wählten, würden dem FCA liegen. „Wir haben richtig Lust und viel Selbstvertrauen. Und denken, dass wir die drei Punkte daheim behalten können.“