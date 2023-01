FC Augsburg

Stefan Reuter bestätigt Transfer von Kelvin Yeboah

Kelvin Yeboah wird am Dienstag beim FC Augsburg unterschreiben. Der 22-jährige Stürmer soll vom CFC Genua ausgeliehen werden.

Plus Der FC Augsburg wird Kelvin Yeboah vom CFC Genua für ein halbes Jahr ausleihen und dann fest verpflichten. Dafür darf Florian Niederlechner vorzeitig zu Hertha BSC wechseln.

Von Robert Götz, Florian Eisele

Der FC Augsburg ist weiter auf Einkaufstour. Nach den Transfers der beiden kroatischen Profis Dion Beljo und David Colina sowie der Verpflichtung des Belgiers Arne Engels macht der Bundesligist am Dienstag seinen vierten Winter-Transfer perfekt: Der FCA wird die Ausleihe von Kelvin Yeboah, 22, vom italienischen Zweitligisten CFC Genua festzurren. Beim Neujahrsempfang am Montagabend bestätigte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter, dass die sportmedizinische Untersuchung beendet sei und der Vertrag am Dienstag unterschrieben werde. Ist die Tinte unter diesem Vertrag trocken, kann Florian Niederlechner, 32, den FCA vorzeitig Richtung Hertha BSC verlassen. Auch das bestätigte Reuter. Ebenso sagte er, dass „Yeboah fast auf dem Weg zu einem anderen Klub war, nun aber für uns spielen wird.“

