Stefan Reuter hat bei der Auswechslung von Julian Baumgartlinger Tränen in den Augen

Plus Julian Baumgartlinger verletzt sich beim 1:1 des FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt vermutlich schwer am linken Knie. Bedeutet das das Karriereende des Österreichers?

Stefan Reuter ahnte schon Schlimmes. „Als Julian vom Platz geführt wurde, hatte ich Tränen in den Augen“, beschrieb der Sport-Geschäftsführer des FC Augsburg die Szene, die vielleicht das Karriereende von Julian Baumgartlinger bedeuten könnte.

Es lief die 70. Spielminute als der 35-jährige Österreicher ohne Fremdeinwirkung sein linkes Knie verdrehte und mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden sank. Sofort kümmerten sich seine Mitspieler um Baumgartlinger, doch als Schiedsrichter Frank Willenborg die Augsburger Ärzte aufs Spielfeld rief, war klar, es geht für den Salzburger nicht weiter. Erst zur Halbzeit für Arne Engels eingewechselt, musste Baumgartlinger gestützt vom Feld geführt werden. „Es sieht nicht gut aus, es sieht überhaupt nicht gut aus“, erklärte dann ein sichtlich betroffener FCA-Trainer Enrico Maaßen bei der Pressekonferenz. „Das Knie ist dick, wir müssen abwarten.“