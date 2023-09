FC Augsburg

Stimmen zum Baier-Abschied: "Einer der größten Spieler, die der FCA je hatte"

Plus Daniel Baier hat gerufen – und fast alle seiner ehemaligen Weggefährten vom FC Augsburg sind zu seinem Abschiedsspiel gekommen. Dabei fielen emotionale Worte.

Von Robert Götz

Tobias Werner: „Es fällt mir echt schwer, die richtigen Worte zu finden. Daniel ist der Spieler, mit dem ich am längsten zusammengespielt habe, mit dem ich Höhen und Tiefen erlebt habe, Erfolge und Misserfolge. Er ist ein fantastischer Mensch. Er ist auch ein wesentlicher Faktor, warum auch ich eine erfolgreiche Karriere hatte. Er war mein Anker, er war der Leader unserer Mannschaft über acht, zehn Jahre. Ich bin stolz, an seiner Seite gespielt zu haben. Augsburg ist meine Heimat, die WWK-Arena war mal mein Wohnzimmer. Ich verfolge den FCA immer. 13 Jahre in Folge die Klasse zu halten, ist immer wieder ein Brett. Der FCA ist konstant in der Bundesliga, aber die Entwicklung haben sich die Verantwortlichen vielleicht einen Ticken anders vorgestellt. Jede Saison ist immer wieder eine Herausforderung, aber ich habe vollstes Vertrauen in die Vereinsführung.“

Tobias Werner, 38, war zuletzt Sportdirektor bei Carl-Zeiss Jena und dann beim SSV Jahn Regensburg. Dort wurde er im Mai freigestellt. Tobias Werner lebt mit seiner Familie wieder in Augsburg. Von 2008 bis 2016 beim FCA.

Marwin Hitz: „Den Abschied hat er sich verdient, auch wenn er etwas verspätet war. Es war eine super Zeit mit ihm. Eigentlich war er ruhig und zurückhaltend, aber wenn er was sagen musste, dann hat er was gesagt. Er hat immer Vollgas gegeben, er war immer ehrgeizig und immer einer der besten Spieler. Der FCA spielt immer noch Bundesliga. Aber die Entwicklung, die man nehmen wollte, hat noch nicht so stattgefunden. Man kämpft immer noch gegen den Abstieg. Zum Glück erfolgreich, auch das ist ein Erfolg. Aber jetzt sieht man, dass die zwei Jahre, die wir oben mitgespielt haben, und das habe ich schon bei meinem Abschied gesagt, schon sehr speziell waren.

Marwin Hitz, 35, steht derzeit als Torhüter in seiner Schweizer Heimat beim FC Basel unter Vertrag. Von 2013 bis 2018 beim FCA.

