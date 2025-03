FCA-Trainer Thorup zu Gegner Wolfsburg: „Genau das ist die Gefahr“

Vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) ist die Ausgangslage für den FC Augsburg verheißungsvoll. Der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga wäre mit einem Erfolg praktisch erreicht, eine Teilnahme am Europapokal nicht mehr utopisch. Das sagte Trainer Jess Thorup...

...zur aktuellen Situation nach neun Spielen ohne Niederlage:

Wir haben einen sehr schönen Samstag in Dortmund gehabt. Das war ein Riesensieg für uns alle, darüber haben wir uns sehr gefreut. Neun Spiele ohne Niederlage gab es noch nie beim FCA. Es gibt im Moment so viele positive Dinge. Aber der Fokus liegt auf dem nächsten Spiel, auf der Leistung, die wir auf den Platz bringen. Jetzt kommt ein neuer, ganz starker Gegner. Wir wollen mit unseren Fans im Rücken das Heimspiel gewinnen.

...zur Erwartungshaltung nach den jüngsten Erfolgen:

Wenn die Erwartung ist, dass wir gegen einen Gegner wie Wolfsburg aktiver sein und gewinnen sollen, dann haben wir zuletzt viel richtig gemacht. Wir haben das Momentum und Selbstvertrauen, das ist ganz wichtig. Aber auch Wolfsburg hat sieben Spiele hintereinander nicht verloren. Es treffen also zwei Mannschaften aufeinander, die beide das Momentum haben. Wir werden - wie immer - auf uns schauen und haben gute Möglichkeiten. Wir gehen mit Selbstvertrauen ins Spiel und hoffen auf viele Chancen, Tore und darauf, das Spiel zu gewinnen.

...zu einer baldigen Rückkehr von Mergim Berisha (Muskelverletzung, d. R.):

Er ist auf einem guten Weg, darüber freue ich mich. Er macht von Tag zu Tag Fortschritte. Mergim macht inzwischen viele Dinge mit Ball, intensiviert seine Läufe. Unsere Hoffnung war lange, dass er nach der Länderspielpause wieder mit dabei ist. Derzeit ist es schwierig zu sagen, wie schnell das gehen wird. Aber die Hoffnung ist da.

...zum Leistungsabfall gegen Ende der vergangenen Saison:

In der letzten Saison haben wir die letzten fünf Spiele verloren. Wir haben hoffentlich daraus gelernt, was das bedeutet. Es gibt immer noch viele Spiele, in denen man viel Punkte holen kann. Unser Fokus liegt nicht auf der Tabelle, sondern auf dem nächsten Spiel. Wir sind auf einem guten Weg, aber der Weg ist noch weit zu gehen.

...zum gesteigerten Konkurrenzkampf:

Ich habe viele verschiedene Formationen in dieser Woche ausprobiert. Im Moment gibt es auf vielen Positionen einen Konkurrenzkampf. In Dortmund hat Phillip Tietz die erste Stunde gespielt, Samuel Essende die letzten 30 Minuten. Wir brauchen auch Spieler von draußen. Wer startet, werde ich der Mannschaft morgen mitteilen. Ich muss schauen, mit wem ich auf den Platz gehe. Normalerweise werde ich aber keine Veränderungen vornehmen.

...zu Gegner VfL Wolfsburg:

Wolfsburg hat bisher eine gute Saison abgeliefert und fliegt unter dem Radar. Sie haben vier Dänen, die alle in der Nationalmannschaft spielen. Die Mannschaft verfügt über viel individuelle Qualität. Sie hat Stärken in den Standards, im Umschalten, in der Schnelligkeit nach vorne. Wahrscheinlich werden wir das Gefühl haben, wir hätten das Spiel unter Kontrolle. Doch genau das ist die Gefahr.