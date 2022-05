Stuttgart bleibt ohne Sieg – und der FCA erstklassig

Die Partie gegen RB Leipzig ist noch nicht angepfiffen, dennoch hat der FC Augsburg den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga geschafft. Warum die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl nicht mehr absteigen kann.

Die Vorbereitung auf die Begegnung mit RB Leipzig war keine gewöhnliche für den FC Augsburg. Spieler, Trainer und Verantwortliche betonten stets, man müsse sich auf das eigene Spiel konzentrieren. Doch als sich die Spieler des Fußball-Bundesligisten in der Arena der Leipziger warmmachten, lag der Fokus nicht nur auf der Partie gegen den Champions-League-Aspiranten. Zugleich war das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart, das um 17.30 Uhr angepfiffen worden war, von höchstem Interesse. In der Landeshauptstadt wurde nicht nur um Punkte gespielt. Würden die Stuttgarter nicht gewinnen, wäre der FCA gerettet. Um 19.25 Uhr stand fest: Augsburg bleibt ein weiteres Jahr erstklassig. Weil der VfB Stuttgart in München stark spielte, aber nicht über ein 2:2 hinauskam.

FC Augsburg macht das Dutzend in der 1. Fußball-Bundesliga voll

Für den FC Augsburg bedeutet das, dass er am letzten Spieltag nicht mehr auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg rutschen kann. Folglich wird es zu keinem Abstiegsendspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) kommen, die nach nur einer Spielzeit wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss. Die Augsburger hingegen haben es erneut geschafft. Auch in der kommenden Saison spielen sie in Deutschlands höchster Klasse und machen dort das Dutzend voll. Zwölf Jahre am Stück bleiben sie ein Erstligist. Als sie im Sommer 2011 aufgestiegen sind, glaubten die wenigsten an einen dauerhaften Verbleib. Inzwischen sind sie etabliert.

Der FCA hatte sich in den vergangenen Wochen eine hervorragende Ausgangslage im Abstiegskampf erarbeitet, entscheidend waren dabei die Erfolge gegen den VfL Wolfsburg (3:0), Mainz 05 (2:1) und den VfL Bochum (2:0). So konnten sich die Augsburger erlauben, zwei Matchbälle gegen Hertha BSC (0:1) und den 1. FC Köln (1:4) zu vergeben. Nun haben die Bayern dafür gesorgt, dass schon vor Anpfiff der Partie in Leipzig (Sonntag, 19.30 Uhr/Sky) der Ligaverbleib gesichert war. Insgeheim hatten die Augsburger damit gerechnet. Weinzierl betonte: "Die Bayern sind klarer Favorit. Wir gehen davon aus, dass sie gewinnen." Und auch Angreifer Florian Niederlechner setzte auf die Stärke des alten und neuen Bundesligameisters. Zwar hätte man es dann nicht mit einem eigenen Erfolg geschafft, meinte der 31-Jährige. Aber: "Wenn es Bayern für uns regelt, sagt keiner Nein." Genau so ist es nun gekommen. Wenn auch nicht durch einen Sieg.

