Tanganga verlässt den FCA: das vorzeitige Ende eines Missverständnisses

Plus Tottenham Hotspur holt Japhet Tanganga zurück nach England, die Leihe nach Augsburg wird vorzeitig beendet. Ein anderer Spieler muss das Training am Mittwoch vorzeitig beenden.

Phillip Tietz erlebte eine Schrecksekunde. Nach einem Zusammenprall im Training am Mittwochvormittag humpelte der Stürmer des FC Augsburg vom Rasen und fasste sich sofort ans Knie. Betreuer eilten herbei und kümmerten sich um Tietz. Mehrere Minuten lag er auf dem nassen Rasen, ehe es weiterging. Richtig rund lief Tietz in der Folge nicht mehr, was ihn aber nicht daran hinderte, im Trainingsspiel noch einen sehenswerten Kopfballtreffer zu erzielen. Wenig später aber war Schluss für ihn – deutlich vor seinen Teamkollegen.

Im Nieselregen ging es für Tietz zurück in Richtung Kabine. "Alles gut", sagte er noch und lachte bereits wieder. Er ging von einer Überdehnung im Knie aus, die seinen Einsatz am Sonntag (17.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach nicht gefährden sollte. Nicht auf dem Platz am Mittwoch war Fredrik Jensen, der leichte Probleme mit dem Rücken hat. Ihn erwartet Trainer Jess Thorup am Donnerstag zurück. Wegen Magenproblemen hatte sich zudem Tomas Koubek abgemeldet, doch auch der Torwart sollte am Sonntag im Kader stehen.

