Termine stehen fest: Das sind die FCA-Spiele bis zur Winterpause

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Termine bis Ende des Jahres terminiert. Der FCA empfängt an einem Samstag Dortmund. Wann die ersten Spiele im neuen Jahr stattfinden.

Die Fans des FC Augsburg haben nun Planungssicherheit, wie ihre Mannschaft rund um den Jahreswechsel ihre Spiele bestreiten wird. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat weitere Spieltermine festgelegt. Für den FCA bedeutet das, dass er etliche Partien an einem Samstag bestreiten darf.

Sowohl das Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen (9. Dezember, 15.30 Uhr) als auch das Heimspiel gegen Borussia Dortmund (16. Dezember, 15.30 Uhr) werden an diesem Wochentag stattfinden. Vor allem die Partie gegen Dortmund dürfte für die Fans von hohem Stellenwert sein. Erfahrungsgemäß reisen etliche Anhänger des BVB mit nach Augsburg. Die Dortmunder spielen am Mittwoch zuvor gegen Paris St. Germain und kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Womöglich trifft der FCA auf einen geschwächten Gegner.

Letztes Hinrunden-Spiel bestreitet der FC Augsburg im neuen Jahr

Die letzte Partie vor der Winterpause wird der FCA im Rahmen einer Englischen Woche bestreiten. Am Mittwoch, 20. Dezember, steht beim VfB Stuttgart das Derby zwischen den bayerischen und den baden-württembergischen Schwaben an (20.30 Uhr). Das finale Hinrunden-Match wird erst im neuen Jahr ausgetragen. Dann wieder an einem Samstag. Am 13. Januar ist der aktuelle Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen in Augsburg zu Gast.

Eine Woche später beginnt die Rückrunde. Für die Mannschaft von Cheftrainer Jess Thorup ist Borussia Mönchengladbach der Gegner. Wobei fraglich ist, wie viel Anhängerschaft die Augsburger in diesem Spiel live vor Ort unterstützen werden. Angepfiffen wird die Begegnung nämlich am Sonntag, 21. Januar 2024, um 17.30 Uhr. (joga)

Die nächsten Spiele des FC Augsburg:

FCA – TSG Hoffenheim (Samstag, 11. November, 15.30 Uhr)

Union Berlin – FCA (Samstag, 25. November, 15.30 Uhr)

FCA – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 3. Dezember, 19.30 Uhr)

Werder Bremen – FCA (Samstag, 9. Dezember, 15.30 Uhr)

FCA – Borussia Dortmund (Samstag, 16. Dezember, 15.30 Uhr)

VfB Stuttgart – FCA (Mittwoch, 20. Dezember, 20.30 Uhr)

FCA – Bayer Leverkusen (Samstag, 13. Januar 2024, 15.30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach – FCA (Sonntag, 21. Januar 2024, 17.30 Uhr)

Transfers, News, Personalien: Sie sind interessiert am schnellen FCA-Update? Dann schauen Sie bei unserem FCA-Ticker vorbei.