Testspiel gegen Jahn Regensburg: FCA schafft knappen Sieg

Am Samstag testet der FC Augsburg gleich doppelt. Im ersten Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg gewinnen die Augsburger gerade noch mit 3:2.

Mit zwei Testspielen an einem Tag steigt der FC Augsburg in die heiße Phase der Vorbereitung ein. Am Vormittag traf ein Teil des Profikaders auf dem Hauptplatz des Nachwuchsleistungszentrums auf den Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg und gewann mit 3:2 (2:0). Damit war die Pflicht erfüllt, das reichte dem 1b-Team. Am Nachmittag kommt es dann in der WWK-Arena zum Duell mit Ajax Amsterdam.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Am Vormittag bot FCA-Trainer Enrico Maaßen einen Mix aus Spielern auf, die nach Verletzungen noch nicht bei 100 Prozent sind, wie zum Beispiel Ermedin Demirovic oder Robert Gumny. Doch für die meisten Spieler war es auch Fingerzeig, dass sie von einem Stammplatz derzeit weiter entfernt sind als diejenigen, die gegen Ajax ran durften, wie Tomas Koubek im Tor. Schon etwas überraschend war es, dass zum Beispiel Elvis Rexhbecaj gegen den Jahn auflief, oder auch ein Dion Beljo.

FCA spielt bei Dauerregen seinen Test gegen Jahn Regensburg

In der ersten Halbzeit bei Dauerregen hatte der FCA 20 Minuten Probleme mit dem aggressiven Anlaufen der Gäste, die bereits kommenden Samstag gegen Unterhaching in die Drittliga-Saison starten. Einmal musste Koubek eingreifen, doch dann kam der FCA, der aufgrund des Tötungsdelikts in Langweid mit Trauerflor auflief, besser ins Spiel. Das 1:0 durch Beljo in der 35. Minute bereitete Maurice Malone mit einer feinen Technik vor. Das 2:0 fast mit dem Halbzeitpfiff erzielte Robert Gumny. Den Treffer hatte Nathanael Mbuku vorzüglich mit einer Einzelleistung eingeleitet.

Gumny durfte dann in der Halbzeit in der Kabine bleiben, für ihn kam Jozo Stanic. Und es wurde auch der Ball gewechselt vom Bundesligaspielgerät von Derbystar zum Drittliga-Ball von Adidas.

FC Augsburg kann zunächst Chancen zum 3:0 gegen Regensburg nutzen

Den lenkte dann FCA- Torhüter Koubek kurz nach der Halbzeit mit einer tollen Parade um den Pfosten und verhinderte so das 1:2. Auf der anderen Seite nützte der FCA die erste Chance zum 3:0 (58.). Demirovic jagte denn Ball mit voller Wucht unter die Querlatte.

Lesen Sie dazu auch

In der 70. Minute kamen dann noch Mert Kömür für Beljo und Noah Sarenren Bazee. Die Ersatzbank war damit leer geräumt.

Dem Jahn boten sich weiter Chancen zum Anschlusstreffer, weil der FCA in der Defensive nicht mit allerletzter Konsequenz verteidigte, doch Tomas Koubek war zunächst nicht zu überwinden. Dann wurde die Nachlässigkeit aber bestraft. Der Jahn verkürzte durch einen verwandelten Foulelfmeter von Noel Eichinger auf 1:3 (84.) und in der 90. Minute traf Noah Ganaus zum 2:3. Dabei blieb es.

FCA Koubek - Gumny (46. Stanic), Bauer, Uduokhai, Iago - Mbuku, Jensen, Rexhbecaj, Malone - Beljo (70.Sarenren Bazee), Demirovic (70.Kömür)

Transfers, News, Personalien: Sie sind interessiert am schnellen FCA-Update? Dann schauen Sie bei unserem FCA-Ticker vorbei.