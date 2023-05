FC Augsburg

FCA-Spieler Arne Maier mit "doppelter Motivation" gegen Union Berlin

Plus Arne Maier hat 15 Jahre für Hertha BSC gespielt und ist beim FCA zum Stammspieler gereift. Jetzt will er dazu beitragen, dass Union Berlin in Augsburg Punkte lässt.

Wenn dem FC Augsburg am Samstag mit Union Berlin der nächste Bundesliga-Knaller ins Haus steht, wird ein Spieler besonders motiviert sein, den aufstrebenden Hauptstadtklub in die Schranken zu weisen. Schließlich schlägt das Herz von FCA-Mittelfeldspieler Arne Maier immer noch ein ganzes Stück für den Unioner Lokalrivalen Hertha BSC Berlin, gewissermaßen seinen Heimatverein, für den der gebürtige Brandenburger über 15 Jahre lang in der Jugend und als Profi gespielt hat. Klar, dass er da den Unionern gleich doppelt gern Punkte abjagen würde, was wiederum dem FC Augsburg in seiner aktuellen Situation im Kampf um den Klassenerhalt mehr als guttäte.

Zuletzt war es der zunehmenden Torgefährlichkeit von Arne Maier zu verdanken, dass die Offensive des FC Augsburg seit dem nun fünfwöchigen Ausfall von Topstürmer Mergim Berisha (9 Tore) und der zwischenzeitlichen dreiwöchigen Rotsperre von Ermedin Demirovic (8 Tore) nicht komplett brachlag. Der 24-Jährige erzielte ein Tor gegen Dortmund, das 2:1-Siegtor gegen Bremen, traf gegen RB Leipzig (2:3) und gegen Schalke (1:1) jeweils einmal selbst und lieferte die Vorlage für den Treffer von Dion Beljo zum wichtigen 1:1 gegen Stuttgart. Mit vier Treffern ist Arne Maier damit der derzeit drittbeste Augsburger Torschütze.

