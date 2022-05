Thomas Meggle erinnert sich an A-Jugend-Meisterschaft zurück: "Hätte heute keine Chance mehr"

Plus Die A-Jugend des FCA wurde 1993 deutscher Meister. Thomas Meggle war damals dabei – und erinnert sich an einen Titel unter völlig anderen Vorzeichen als heute.

Herr Meggle, 1993 haben Sie mit der A-Jugend des FCA die deutsche Meisterschaft geholt. 29 Jahre später stehen die FCA-A-Junioren wieder im Halbfinale. Wie sind Ihre Erinnerungen?

Thomas Meggle: Erst mal freut es mich sehr, dass der FCA wieder diese Chance hat. An unseren Erfolg kann ich mich noch gut erinnern: Denn das war, auch wenn wir in den Jahren zuvor den Pokal geholt hatten, eine riesige Überraschung. Nürnberg hatte damals eine starke Jugend, bei den Bayern spielten Hamann und Nerlinger. Und trotzdem sind wir durch unsere Liga marschiert und haben im bayerischen Finale Nürnberg geschlagen. Ab da habe ich jedes Spiel als ein Bonus gesehen. Als wir im Achtelfinale Hertha Zehlendorf bekommen haben, dachte ich mir noch, dass Berlin ja immer eine Reise wert ist.