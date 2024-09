Tietz kämpft um seinen Platz im FCA-Angriff

Als Phillip Tietz nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli zum Gespräch mit den Medienvertretern kam, durfte er mit seinem Arbeitstag zufrieden sein. Der FC Augsburg hatte mit dem 3:1 den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga geholt und er hatte das bedeutende 2:0 erzielt. Gänzlich glücklich wirkte der 27-Jährige allerdings nicht. In den ersten beiden Partien gegen Bremen und Heidenheim hatte der Angreifer in der Startelf gestanden, gegen die Hamburger fand er sich zu Beginn auf der Ersatzbank wieder. „Bankspieler will keiner sein, ich auch nicht. Ich habe Ambitionen und möchte gerne spielen. Deswegen haue ich alles raus“, betonte Tietz. Pflichtbewusst schob er sogleich den Satz hinterher, dessen sich Profis bedienen, um den Hauch einer Forderung zu zerstreuen. „Letztendlich stellt der Trainer auf. Dann schaut man halt, ob man startet oder nicht.“

