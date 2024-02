FC Augsburg

vor 29 Min.

Tietz und Demirovic sind das dynamische Sturmduo beim FCA

Haben beide für den FCA am Samstag getroffen: Phillip Tietz (links) und Ermedin Demirovic.

Plus In der Offensive steckt viel Qualität beim FC Augsburg. Jetzt muss der Mannschaft aber auch mal eine Partie ohne Gegentor gelingen. Die Chance in Mainz scheint groß.

Von Marco Scheinhof

Beide Tore waren technisch anspruchsvoll. Phillip Tietz musste seinen schwächeren linken Fuß einsetzen, um zur 1:0-Führung zu treffen. Und Ermedin Demirovic brauchte einen Übersteiger, eine Körpertäuschung und einen mehr als 100 Stundenkilometer schnellen Schuss, um auszugleichen. Beide Stürmer des FC Augsburg hatten am Samstag beim 2:2 gegen RB Leipzig sehenswert getroffen und ein weiteres Mal bewiesen, dass auch dank ihnen die Augsburger Offensive eine verlässliche Größe ist.

Marco Rose stand nach dem unterhaltsamen Bundesliga-Duell am Samstag im Bauch der Arena und sollte zuvorderst über seine Offensive sprechen. Über Olmo also, oder Openda, Sesko und Xavi. Allesamt recht formidable Kicker, die RB Leipzig da so zusammen hat. Rose, der Trainer, sprach aber auch über den Gegner. Und dass er auch das dortige Sturmduo vielversprechend empfindet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen