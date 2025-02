Leihe fix: FCA-Profi Tim Breithaupt wechselt zum 1. FC Kaiserslautern

Beim FC Augsburg hat Tim Breithaupt in dieser Saison einen schweren Stand. Der Mittelfeldspieler kam in den ersten beiden Saisonspielen zum Einsatz, seit der Auswärtspartie beim 1. FC Heidenheim (0:4) wartet der 22-Jährige allerdings auf einen weiteren Auftritt im FCA-Trikot. Auf seiner Position im defensiven Mittelfeld ist Kristijan Jakic gesetzt. Fiel dieser aus - wie zuletzt gegen Heidenheim (2:1) -, setzte Trainer Jess Thorup allerdings nicht auf Breithaupt. Dass der Spieler mit seiner aktuellen Situation unzufrieden sein musste, dürfte wenige überraschen.

Nun ist eine vorläufige Lösung des Problems gefunden worden. Der FCA verleiht den ehemaligen U21-Nationalspieler Breithaupt an den 1. FC Kaiserslautern. Am Montagabend wurde die Leihe fixiert, um 20 Uhr endete offiziell die Transferperiode. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle Unterlagen bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) eingereicht sein.

Tim Breithaupt kam im Sommer 2023 vom Karlsruher SC

Breithaupt wusste, worauf er sich im Sommer 2023 einließ. Beim Zweitligisten Karlsruher SC war er Stammkraft, strahlte trotz seiner jungen Jahre Ruhe im Zentrum aus, verteilte Bälle, sortierte und ordnete. Demütig ging der gebürtige Offenburger seine ersten Wochen bei einem Erstligisten an. Aufsaugen und Lernen bestimmten den Alltag. Breithaupt bekam seine Chance. Seine ersten beiden Spiele von Beginn an waren allerdings zugleich seine letzten. In den Partien gegen den SC Freiburg (0:2) und Darmstadt 98 (1:2) lief Breithaupt auf.

Danach endete nicht nur Enrico Maaßens Zeit als Trainer, sondern auch Breithaupts Aufstieg. Thorup setzte erst auf Niklas Dorsch und Elvis Rexhbecaj; im Winter veränderte der Trainer das System und installierte Leihspieler Kristijan Jakic als alleinigen Abräumer vor der Abwehr. Zu Beginn dieser Saison, nachdem Dorsch zu Heidenheim gewechselt war, bekam Breithaupt kurzzeitig seine Chance, doch mit der Leihe von Frank Onyeka wurde ihm diese auch wieder genommen.

In Kaiserslautern trifft Breithaupt auf Maximilian Bauer, der ebenfalls vom FCA nach Kaiserslautern verliehen ist. Bereits am Nachmittag hatte der FCA die Leihe von Patric Pfeiffer bekannt gegeben. Der Abwehrspieler spielt künftig für den 1. FC Magdeburg, nachdem er seit Sommer zu den Young Boys Bern in die Schweiz verliehen war. Da Breithaupt zum FCK wechselt, spielen in der zweiten Liga mit Lasse Günther (Karlsruher SC), Pfeiffer und Bauer insgesamt vier Leihspieler dort.