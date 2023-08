FC Augsburg

06:10 Uhr

Tim Breithaupt möchte den nächsten Schritt machen

Plus Nach der Vorbereitung zieht der Neuzugang eine erste Bilanz und ordnet seine Chancen ein, sich beim FC Augsburg einen Stammplatz zu erkämpfen. Die Konkurrenz auf seiner Position ist groß.

Von Johannes Graf

Müßig ist es, darüber zu diskutieren, ob jugendliche Unbekümmertheit oder die Erfahrung aus einem Jahrzehnt in der Bundesliga mehr Erfolg bescheren. Nötig scheint beides. Der FC Augsburg hat diese Frage in den vergangenen Monaten für sich beantwortet. Hat den Kader extrem verjüngt, Erlebtes innerhalb der Mannschaft weitertragen sollen nicht mehr haudegenhafte Routiniers jenseits der 30 Jahre, sondern eine Generation von Mitte 20-Jährigen, die Jugend und Erfahrung eint. Niklas Dorsch, Ermedin Demirovic, Elvis Rexhbecaj, Ruben Vargas, Mads Pedersen, alle 25 Jahre alt, und Arne Maier, 24, rücken beim Fußball-Bundesligisten stärker in die Verantwortung. Sollen in ihre Rollen wachsen, sollen auf und neben dem Platz stärker führen und anleiten.

Demütig ging Tim Breithaupt seine ersten Wochen bei einem Erstligisten an

Tim Breithaupt hingegen ist einer der Neuen, die sich im Augsburger Mannschaftskonstrukt erst noch zurechtfinden müssen. Bislang zeigte der 21-Jährige sein Können in der zweiten Bundesliga und als U20-Nationalspieler. "Ich bin neu hierhergekommen, wollte mich erst einmal einfinden und beobachten, wie hier alles abläuft", sagt der Profi mit den roten Haaren. Er nimmt sich aber nicht aus, wenn auf dem Platz Entscheidungen getroffen werden müssen. "Jeder ist verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen. Wenn das nur ein oder zwei Spieler machen, könnte es schwierig werden." Breithaupt betritt ebenso Neuland wie Philip Tietz oder Patric Pfeiffer (beide Darmstadt 98). Die Augsburger setzen verstärkt auf Spieler, die den FCA als Chance betrachten. Nicht als Ausklang einer langen Karriere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

