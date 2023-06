Tim Breithaupt passt in das Beuteschema des FCA

Der FC Augsburg steht kurz vor der Verpflichtung von Tim Breithaupt vom Karlsruher SC. Der 21-jährige Mittelfeldspieler stand schon länger auf der Beobachtungsliste.

Der FC Augsburg setzt seine Verjüngungskur fort und steht kurz davor, mit Tim Breithaupt vom Karlsruher SC den nächsten Junioren-Nationalspieler zu verpflichten. Der 21-Jährige bestritt für die deutsche U20-Nationalmannschaft bisher sieben Länderspiele. Damit passt er genau in die neue Ausrichtung des FCA, junge, entwicklungsfähige Spieler nach Augsburg zu holen. In das Beuteschema passen zum Beispiel auch Niklas Dorsch, Arne Maier, Arne Engels oder auch Dion Beljo.

Der FC Augsburg sticht bei Tim Breithaupt Borussia Mönchengladbach aus

Noch sind die Verträge nicht unterschrieben, doch gibt es nach Informationen unserer Redaktion nur noch Details zu klären. Ob dies noch in dieser Woche geschieht, ist nicht sicher. Der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler wird einen 5-Jahres-Vertrag bis 2028 erhalten. Dafür wird der FCA rund 2,5 Millionen Euro an den Zweitligisten überweisen. Dieser Betrag liegt deutlich unter den zuerst vom KSC aufgerufenen vier Millionen Euro. Breithaupt gilt als eine begehrte deutsche Nachwuchshoffnung im defensiven Mittelfeld. So soll auch Borussia Mönchengladbach um den gebürtigen Offenburger heftig gebuhlt haben. Doch Breithaupt entschied sich jetzt für den FCA.

Schon im Winter war Tim Breithaupt ein Thema beim FCA

Wohl auch, weil der FCA schon länger mit ihm im Kontakt stand. Schon im Winter hatte der FCA Breithaupt als Ersatz für Carlos Gruezo auserkoren. Der 28-jährige Mittelfeldspieler wechselte bekanntlich in die US-Profiliga MLS für rund drei Millionen Euro zu den San Jose Earthquakes. Der KSC widerstand dem Werben, weil man selbst keinen Ersatz finden konnte.

Tim Breithaupt fiel mit einem Knöchelbruch aus

Doch der FCA ließ den Kontakt zu Breithaupt nicht abreißen. Allerdings brach sich der 21-Jährige im Training im Februar den Knöchel und fiel so für den Rest der Rückrunde aus. Das Interesse kühlte sich zwischenzeitlich etwas ab, auch weil der KSC auf der Ablöseforderung von vier Millionen Euro anscheinend beharrte. Jetzt gewann der FCA das Pokerspiel gegen den finanziell klammen Zweitligisten, der für seine eigenen Aktivitäten auf dem Transfermarkt dringend Einnahmen benötigt. Da Breithaupts Vertrag 2024 ausgelaufen wäre, vermied der KSC so einen ablösefreien Abgang.

Breithaupt soll den Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld mit Niklas Drosch, Elvis Rexhbecaj und Arne Engels weiter anfachen. Der 1,92 Meter große Rechtsfuß Breithaupt, der 57 Zweitliga-Spiele für den KSC bestritten hat, gilt als ballsicher, zweikampfstark und extrem kopfballstark. Ein Spieler mit diesen Eigenschaften tut dem FCA in der Spielzentrale sicherlich noch gut.

Vierter Neuzugang nach Sven Michel, Patric Pfeiffer und Finn Dahmen

Breithaupt ist nach Stürmer Sven Michel (950.000 Euro, Union Berlin) der zweite Sommerneuzugang, der Ablöse kostete. Innenverteidiger Patric Pfeiffer (SV Darmstadt 98) und Torhüter Finn Dahmen (FSV Mainz 05) kamen ablösefrei.

FCA hatte auch Interesse an Mikkel Kaufmann, doch der geht zu Union Berlin

Auch ein zweiter KSC-Spieler der vergangenen Saison soll nach Informationen unserer Redaktion das Interesse des FCA geweckt haben. Es war der vom FC Kopenhagen ausgeliehene Stürmer Mikkel Kaufmann. In insgesamt 30 Zweitligaspielen für den KSC traf der 22-jährige Däne zehn Mal und legte noch dazu acht Tore auf. Das machte auch andere Konkurrenten auf Kaufmann aufmerksam und am Ende machte Union Berlin das Rennen. Der FC Kopenhagen soll rund 2,7 Millionen Euro Ablöse erhalten.