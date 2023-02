FC Augsburg

Tipps vom Onkel und ein Friseurbesuch: Das war die Vorbereitung von Yeboah und Jensen

Plus Am 1:0-Sieg gegen die TSG hatten Kelvin Yeboah und Fredrik Jensen ihren Anteil: Der eine als Unruheherd in der Offensive, der andere als Torschütze.

Von Florian Eisele

Kelvin Yeboah hörte gar nicht mehr auf zu grinsen. Mit einem Dauer-Glucksen lief der 22-Jährige nach dem Sieg des FCA gegen Hoffenheim durch die Mixed Zone. Was andere Spieler eher als notwendiges Übel erachten, schien die Laune des Stürmers noch zu verstärken. Auch im Gespräch mit Journalisten lacht der junge Mann viel. Zugegebenermaßen gab es an diesem Freitagabend auch vieles, was seiner Stimmung zuträglich war: Zum ersten Mal stand er in der Startelf bei einem Bundesligaspiel, gehörte zu den besten Augsburgern und trug dazu bei, den dritten Heimsieg in Folge zu sichern. Zudem war es der sechste Sieg in einem Freitagabend-Spiel für den FCA in Folge. Yeboah zeigte eine engagierte Partie, setzte die Bochumer Defensive stets unter Druck und war auch an den Offensivaktionen des FCA beteiligt.

