FC Augsburg

vor 31 Min.

Tomas Koubek bleibt beim FCA im Rampenlicht

Tomas Koubek hat den Ball fest im Blick. Das soll auch in Stuttgart so sein.

Plus In den vergangenen vier Pflichtspielen vertrat Tomas Koubek FCA-Stammtorwart Rafal Gikiewicz mit ordentlichen Leistungen. Eine solche muss er auch in Stuttgart zeigen.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Ein wenig genervt dürfte Rafal Gikiewicz mittlerweile sein. Vier Pflichtspiele hat der Torwart des FC Augsburg zuletzt verpasst. Vor vier Wochen hatte sich der Pole beim 3:2-Sieg auf Schalke am Oberschenkel verletzt. Er war mit Simon Terodde zusammengeprallt, die Folge war ein Pferdekuss, der einen Bluterguss nach sich zog. Noch immer hat sich Gikiewicz davon nicht erholt, er wird auch am Samstag (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart mit sehr großer Wahrscheinlichkeit fehlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen