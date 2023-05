FC Augsburg

07.05.2023

Tomas Koubek genießt die Momente als gefeierter Held

Plus Erstmals in dieser Saison steht Tomas Koubek zwischen den Pfosten, als der FCA gewinnt. Für den feinfühligen Torhüter sind die Momente nach dem Spiel Balsam für seine Seele.

Seiner Statur wegen ist es nicht leicht, Tomas Koubek aus dem Gleichgewicht zu bringen. Doch Elvis Rexhbecaj schubste den überraschten Koloss derart heftig, dass der Torhüter des FC Augsburg nach hinten fiel und eine Rolle rückwärts machen musste. Koubek machte dabei eine erstaunlich gute Figur. Die Fans auf den Stehplätzen der Augsburger Arena feierten den Tschechen nicht nur ob seiner gelungenen Turnübung mit "Koubek"-Rufen, vor allem bejubelten sie dessen Torhüterleistung beim 1:0 (0:0) gegen Union Berlin.

Erstmals in dieser Saison hatte der 30-Jährige zwischen den Pfosten gestanden, als der Fußball-Bundesligist gewann. Auffällig war, wie empathisch sich die Mitspieler mit ihm freuten und ihn in den Arm nahmen, wie Trainer Enrico Maaßen ihn nach Schlusspfiff herzte. Koubek wird in der Kabine für seine ruhige, freundliche Art geschätzt, jeder mag ihn. Entsprechend hatten Kollegen und Verantwortliche ihm gegönnt, einmal ein Spiel entscheidend zu beeinflussen. Vor allem in der ersten Spielhälfte erwies Koubek sich als Rückhalt, als er gute Torchancen der Berliner zunichtemachte. In Hälfte zwei waren von ihm Qualitäten als Ballpflücker und Rückpassverarbeiter gefordert.

