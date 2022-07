FC Augsburg

12.07.2022

Tomas Koubek hofft auf Einsatz für den FCA gegen Budweis

Plus Torhüter Rafal Gikiewicz hat leichte muskuläre Probleme. Ob er im Test für den FCA gegen Dynamo Budweis spielen kann, ist nicht sicher. Ist es die Chance für Tomas Koubek?

Von Marco Scheinhof

Die Schwerpunkte ändern sich von Tag zu Tag. Am Montagvormittag ließ Enrico Maaßen seine Mannschaft üben, wie sie sich von hinten heraus befreien kann, wenn ein Gegner früh attackiert. Am Nachmittag stand das Verhalten im Strafraum auf dem Programm – defensiv wie offensiv. Und am Dienstagmorgen ließ er Überzahlsituationen nach Ballgewinn üben. Die Spieler des FC Augsburg sollen mehr und mehr seine Idee vom Fußball verinnerlichen. Sich an mehr Ballbesitzphasen und deutlich stärkeres Offensivdenken gewöhnen als zuletzt. Mit der Lernkurve ist der Trainer zufrieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen