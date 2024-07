Top-Stürmer Jamie Vardy testet den FCA

Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison hat der FC Augsburg weitere Testspieltermine fixiert. Nach seiner Rückkehr aus dem Trainingslager in Südafrika absolviert der FCA am Samstag, 3. August, zunächst einen Test im Allgäu: Um 15.30 Uhr treffen die Rot-Grün-Weißen in Kempten auf den Premier-League-Aufsteiger Leicester City. Tickets für die Partie sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

FC Augsburg spielt gegen Leicster City in Kempten

Die Partie findet im Illerstadion, der Heimspielstätte des FC Kempten, statt. Die Preise gestalten sich wie folgt: Erwachsene zehn Euro, ermäßigt acht Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre fünf Euro. Tickets sind im FCA-Onlineshop unter shop.fcaugsburg.de (zuzüglich 2,50 Euro Versandgebühr) und in der FCA-Geschäftsstelle (Bürgermeister-Ulrich-Straße 90), aber auch am Spieltag vor Ort an der Tageskasse erhältlich.

Leicester City erregte in der Saison 2015/16 große Aufmerksamkeit, als man sensationell Meister in der Premier League wurde. Nach dem Abstieg 2023 feierten die Foxes in der vergangenen Spielzeit die Rückkehr ins englische Oberhaus. Zu den bekanntesten Spielern zählt Kapitän Jamie Vardy.

Olympique Marseille kommt zum Familientag nach Augsburg

Eine Woche vor Pflichtspielstart lädt der FC Augsburg wieder zum beliebten Familientag an der WWK-Arena ein. Als attraktiver Gegner kommt am Samstag, 10. August, (17 Uhr) der neunfache französische Meister Olympique Marseille nach Augsburg, welcher die vergangene Ligue 1-Spielzeit auf dem achten Platz beendet und mit Roberto de Zerbi vor Kurzem einen neuen Trainer verpflichtet hat. (AZ)