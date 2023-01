Tor-Wahnsinn ohne Happyend: FCA zeigt großen Kampf und verliert doch in Dortmund

Der FC Augsburg gleicht gegen Borussia Dortmund dreimal aus, zeigt großes Kämpferherz – doch am Ende gewinnen die Gastgeber in einem wilden Schlagabtausch mit 4:3.

Dreimal einen Rückstand aufgeholt, viele Sympathien gewonnen, doch am Ende verliert der FC Augsburg zum Bundesliga-Restart bei Borussia Dortmund mit 3:4 (2:2). Damit rutscht der FCA auf Platz 15 in der Tabelle ab und steht nun am Mittwoch (20.30 Uhr) beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach unter Zugzwang.

Mit Dion Beljo und Arne Engels stehen zwei Neuzugänge in der FCA-Startelf

Dabei überraschte FCA-Trainer Enrico Maaßen bei der Aufstellung vor allem mit einer Personalie. Dass Neuzugang Dion Beljo, 20, in der Sturmspitze den gelbgesperrten Mergim Berisha ersetzen würde, war erwartet worden. Dass Neuzugang Arne Engels, 19, im 4-4-2-System im defensiven Mittelfeld neben Elvis Rexhbecaj beginnen würde und nicht Routinier Julian Baumgartlinger, war hingegen ein unerwarteter personeller Schachzug. Die anderen drei Winter-Transfers Kelvin Yeboah, David Colina und Irvin Cardona saßen zuerst auf der Bank.

„Arne ist die Überraschung der Vorbereitung. In Belgien hat er ja eigentlich auf der rechten Halbspur gespielt, aber er hat es auf der Sechs letzte Woche hervorragend gemacht“, erklärte Maaßen, der den Belgier gegen Budapest und Wolfsburg getestet- und gut für sein Bundesliga-Debüt befunden hatte. Damit hatte Maaßen die jüngste Bundesliga-Startelf in dieser Saison (25,7 Jahre) aufgeboten.

Und der dritte Neuzugang kam schon nach zehn Minuten. Irivn Cardona musste den verletzten Ruben Vargas, Mats Hummels hatte ihn gefoult, ersetzen.

Jude Bellingham erzielt für Borussia Dortmund die 1:0-Führung

An der Spielanlage änderte sich zunächst nichts. Der FCA versuchte die Dortmunder mit aggressivem 1:1 über das ganze Feld zu ärgern, was bis zur 30. Minute ohne Flurschaden gelang. Da stand der FCA eigentlich geordnet, doch mit einer Körpertäuschung düpierte Jude Bellingham Engels und mit einem strammen Schuss erzielte der Dortmunder die verdiente 1:0-Führung. Da war zu sehen, warum der eine 19-Jährige 110 Millionen Euro Marktwert hat, der andere 500.000 Euro.

16:4-Torschüsse, aber zur Halbzeit steht zwischen dem BVB und dem FCA 2:2

Es schien alles den erwarteten Lauf zu nehmen. Doch da wollte Dion Beljo nicht mitspielen. Er checkte gegen Nils Schlotterbeck gut vor, bediente Arne Maier und der erzielte mit dem ersten richtigen FCA-Angriff das überraschende 1:1 (40.). Es war der erste Saisontreffer für Maier, doch lange konnte er sich nicht freuen. Schlotterbeck ließ diesen Fauxpas nicht lange auf sich sitzen und köpfte nach einem Standard zum 2:1 (42.) ein. Aber wieder konterte der FCA. Arne Engels schickte Ermedin Demirovic auf der Reise ud der behielt vor Gregor Kobel die Nerven und lupfte den Ball zum 2:2 (45.+2) Halbzeitstand ins BVB-Netz. Unfassbar aus Dortmunder Sicht nach 16:4-Torschüsse. Doch der FCA 2023 zeigte wie der FCA 2022 wieder unglaubliche Effizienz.

Und kam mit Selbstvertrauen aus der Kabine. Maaßen bewies an alter Wirkungsstätte, er hatte von 2020 bis 2022 Borussia II trainiert, bevor er zum FCA gewechselt war, Mut. Es wurde frech weiter gepresst, im Westfalenstadion wurde es ruhig. Bis zu 62. Minute, als Sebastien Haller eingewechselt wurde. Der 28-jährige Ivorer hatte nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam seit Juli wegen seiner Hodenkrebs-Erkrankung aussetzen müssen, jetzt bestritt er sein erstes Pflichtspiel für den BVB.

BVB gegen FCA: Drei Tore in drei Minuten bringen die Entscheidung

Doch andere Einwechselspieler sorgten dann für aufregende drei Minuten. Jamie Bynoe-Gittens erzielte das 3:2 (75.), David Colina glich mit seinem ersten Ballkontakt für den FCA zum 3:3 (77.) und dann brachte Giovanni Reyna nicht einmal 60 Sekunden später die Dortmunder mit dem 4:3 (78.) zum vierten Mal in diesem wilden Ritt in Führung.

Aber der FCA gab immer noch nicht auf und eigentlich hätte Ermedin Demirovic in der 89. Minute das 4:4 machen müssen. Doch ihm versagten vor Kobel die Nerven. Der FCA war geschlagen, spielte aber nicht wie ein Abstiegskandidat.

Borussia Dortmund Kobel - Ryerson, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan - Adeyemi (70. Reyna), Brandt (90.+1 Süle), Bellingham, Malen (70. Bynoe-Gittens) - Moukoko (62. Haller)

FC Augsburg Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Engels, Rexhbecaj (76. Colina) - A. Maier (76. Baumgartlinger), Vargas (12. Cardona (65. F. Jensen)) - Demirovic, Beljo (76. Yeboah)

Tore 1:0 Bellingham (29.), 1:1 A. Maier (40.), 2:1 N. Schlotterbeck (42.), 2:2 Demirovic (45.+2), 3:2 Bynoe-Gittens (75.), 3:3 Colina (77.), 4:3 Reyna (78.)

Schiedsrichter Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer 81365 (ausverkauft)