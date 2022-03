Torwarttrainer Barbuscak erklärt, was einen modernen Keeper ausmacht

Plus Kristian Barbuscak ist für die Torhüter beim FC Augsburg verantwortlich. Um Rafal Gikiewicz und seine Kollegen vorzubereiten, greift er zu ungewöhnlichen Methoden.

Kristian Barbuscak greift zum Tennisschläger. Entschlossen. Ihm gegenüber aber steht kein Gegner hinter einem Netz. Wenige Meter entfernt hat sich Rafal Gikiewicz positioniert. Aus kurzer Entfernung schlägt Barbuscak die Filzkugel aufs Tor – mit hoher Geschwindigkeit. Gikiewicz greift mit seinen Torwarthandschuhen zu. Es ist die perfekte Übung, um die Reaktionsfähigkeit zu verbessern.