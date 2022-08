FC Augsburg

vor 32 Min.

Trainer Enrico Maaßen sieht den FCA auf dem richtigen Weg

Trainer Enrico Maaßen will mit dem FC Augsburg nach oben. Doch der Bundesliga-Neuling muss zu Beginn der Saison schon mit vielen Rückschlägen zurecht kommen.

Plus Der Trainer des FC Augsburg sieht in der Bundesliga trotz zweier Niederlagen viel Positives. Vor dem Auswärtsspiel in Hoffenheim kämpft er mit großen Personalproblemen.

Von Robert Götz

Eine große Eingewöhnungszeit scheint Enrico Maaßen nicht gebraucht zu haben. Drei Spiele in der Bundesliga hat der Trainer des FC Augsburg jetzt in seiner Trainer-Vita stehen. Erst. Seine Stationen vor Augsburg waren SC Drochtresen/Assel, SV Rödinghausen und Borussia Dortmund II.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen