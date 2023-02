Trainer Maaßen hat beim FC Augsburg viel bewirkt

Plus Die Leistungen stimmen – und zumindest zu Hause auch die Ergebnisse. Der FC Augsburg sorgt wieder für Euphorie und sollte so den Klassenerhalt auf jeden Fall schaffen.

Die Stimmung sei das wichtigste. Dass es wieder Spaß mache, Heimspiele des FC Augsburg zu besuchen. Befand Stefan Reuter nach dem 1:0 gegen 1899 Hoffenheim am Freitagabend. Die Stimmung war gut, vor allem in der Schlussphase. Die Fans feierten nach dem Schlusspfiff mit den Spielern. Das dritte 1:0 zu Hause in Folge sorgte in vielerlei Hinsicht für Genugtuung. Es ist unbestritten: Die Augsburger sind auf dem richtigen Weg.

