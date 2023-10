FC Augsburg

vor 35 Min.

Trainersuche beim FCA: Breitenreiter raus, es gibt einen neuen Favoriten

Plus Der FCA sucht einen Nachfolger für Enrico Maaßen, Kontakt zu André Breitenreiter gibt es nicht - dafür ist ein neuer Name nun ganz oben auf der Liste.

Von Marco Scheinhof

In der Länderspielpause kommt nicht wirklich Ruhe beim FC Augsburg rein. Am Montag hatten die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten die Trennung von Trainer Enrico Maaßen beschlossen , seitdem läuft die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. Eine Liste möglicher Kandidaten gibt es schon länger, für den Fall der Fälle muss jeder Bundesligist vorbereitet sein. Die Gespräche aber hätten erst am Dienstag begonnen, wie Sportdirektor Marinko Jurendic erklärte.

Mehrere Namen stehen auf der Liste, bislang war André Breitenreiter einer der Favoriten. Zumindest in der Öffentlichkeit. Nach Informationen unserer Redaktion aber hat es bislang keinen Kontakt zwischen dem FCA und Breitenreiter gegeben. Das spricht dafür, dass Breitenreiter nicht auf der Liste des FCA steht. Zumindest nicht ganz oben. Dort soll Peter Zeidler zu finden sein.

