Trainersuche beim FCA: Breitenreiter raus, es gibt einen neuen Favoriten

Laut Schweizer Medien soll Zeidlers Auto bzw. er heute in Augsburg gesichtet worden sein, was seine Favoritenstellung auf die vakante Cheftrainer-Position bei unserem FCA, wenn diese Sichtung in Augsburg kein Phantasiegespinst war, bestätigten würde. Seine Bundesliga-Erfahrung erschöpft sich aus einem zeitlich überschaubaren Engagement im inneren Trainerzirkel in Hoffenheim, ansonsten ist er ja schon lange in St. Gallen tätig, was sicher als positiv zu bewerten ist und auf eine gewisse Kontinuität, die uns schon lange abgeht, hindeutet. Mal schauen, ob uns eine zeitnahe Lösung präsentiert wird, die uns dann endlich mal wirklich nachhaltig voranbringt....



Nobby Die Stimme der Rosenau

