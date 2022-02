Transfer ist fix: Córdova wechselt zu Real Salt Lake City

Lange hatte sich der Wechsel angekündigt, nun hat der Fußball-Bundesligist FC Augsburg bestätigt, dass sich Stürmer Sergio Córdova verabschiedet.

Die ersten Videos bei seinem neuen Verein sind schon aufgetaucht, und nun hat sich der FC Augsburg auch offiziell zumindest für ein Jahr von seinem venezolanischen Stürmer Sergio Córdova verabschiedet. Wie der Bundesligist im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag gegen Union Berlin mitteilte, wird der 24-Jährige an den amerikanischen Club Real Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah ausgeliehen und wird künftig in der Major League Soccer (MLS) antreten.

Im Winter 2023 soll Sergio Córdova nach Augsburg zurückkehren

Der Club war schon längere Zeit an dem jungen Angreifer interessiert und hatte ihn deshalb vor Jahren schon auf eine sogenannte Draftliste setzten lassen, die ihm ein Erstzugriffsrecht auf den Spieler zugestand. Im Winter 2023 soll Córdova dann wieder nach Deutschland zurückkehren, da sein Vertrag beim FCA bis zum Sommer 2025 läuft.

Magere Saisonbilanz: 13 Einsätze, aber kein Tor

2017 war Córdova zum FC Augsburg gekommen, der eine Ablöse von einer Million Euro an den FC Caracas zahlte und ihn in der Hoffnung verpflichtete, einen torgefährlichen, robusten Stürmer zu gewinnen. Doch unter den verschiedenen Trainern des FC Augsburg - ob Martin Schmidt, Heiko Herrlich oder Markus Weinzierl - konnte er sich nie als Stammspieler oder Leistungsträger behaupten. Bestes Beispiel die aktuelle Saison: 13 mal kam in den bisherigen 20 Partien zum Einsatz und blieb aber ohne Torerfolg. In der Saison 2020/21 war Córdova an Arminia Bielefeld ausgeliehen worden, erst im August war er zurückgekehrt. Doch der Versuch dauerte erneut nur ein halbes Jahr.





