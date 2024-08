Mbuku und Co. - diese Spieler könnten den FCA verlassen

Aufschlussreich war der Spielberichtsbogen vor dem Spiel gegen Leicester City (1:0) allemal. Speziell, welche Spieler sich nicht darauf fanden. Die Wochen des Testens und Begutachtens sind beim FC Augsburg vorbei, jetzt nimmt Sportdirektor Marinko Jurendic letzte Anpassungen im Kader vor. „Wir wollten allen Leihspielern nochmals die Chance geben, sich in der Vorbereitung zu zeigen, um sie objektiv bewerten zu können“, so der Schweizer. „Wer sich beim FCA nicht durchsetzt, performt vielleicht an einem anderen Ort.“ Jurendic wollte keine Zahl nennen, erklärte aber, dass mit mehr als 30 Spielern der Trainingsalltag erschwert würde. Entsprechend wird der Sportchef in den nächsten Wochen versuchen, das Personal auf dem Rasen zu reduzieren. Bis zum 30. August können Spieler den FCA noch verlassen.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ruben Vargas Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis